Românca lui Kanye West: „M-a flatat că el a inițiat…” Tania dezvăluie pentru CANCAN.RO conversația pe care a avut-o cu rapper-ul care are o avere de 1,3 miliarde $

Un after party ținut într-o locație de vis din Paris avea s-o aducă pe Tania Alexandra în compania lui Kanye West! Pasiunea pentru fashion avea să fie „liantul” dintre rapper-ul american și româncă. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Tania Alexandra a dezvăluit cum a fost interacțiunea cu fostul soț al starletei Kim Kardashian, dar și ce conversație au purtat!

Anturajul comun, ar spune ea, ar fi avut un aport extraordinar în înfăptuirea acestei întâlniri. Un apel telefonic venit din partea unei cunoștințe comune avea să o facă pe Tania Alexandra să trăiască o experiență la care nici nu visa. Un party alături de Kanye West, urmat de o conversație cu acesta! CANCAN.RO are declarațiile exclusive ale româncei!

Cum l-a impresionat românca pe Kanye West

Alături de prietenul ei, Tania Alexandra avea să ajungă la Palais Garnier, unde Kanye West organizase o petrecere restrânsă. Persoane din industria fashion, dar și rapperi cunoscuți aveau să-i devină companioni la distracției româncei: După show-ul de la Kenzo, am fost la Palais Garnier, acolo s-a ținut petrecerea, care a fost extrem de restrânsă, în jur de 20 de oameni.

Kanye, Julia Fox, alți doi cântăreți rapperi Gaana și Pusha T, dar și alte persoane. La un moment dat, stând la bar, a venit Kanye să facem cunoștință și să mă întrebe ce fac. Am avut o discuție de câteva minute în care m-a întrebat dacă sunt din Paris, i-am zis că sunt româncă, dar locuiesc în Paris și apoi a plecat.

După aceea l-a rugat pe prietenul meu să mă cheme ca să mă poată prezenta tuturor. I-am zis că fac International Fashion Academy Paris, el fiind fan înfocat fashion am discutat despre acest domeniu. Am ascultat noul lui album pe care-l va lansa în februarie, mi-a făcut cunoștință cu Julia Fox. Iar la finalul petrecerii pe ei i-am lăsat la hotel și eu cu prietenul meu am plecat la un alt restaurant.

CITEȘTE ȘI: KANYE WEST ÎŞI DOREŞTE SĂ SE ÎMPACE CU MAMA COPIILOR SĂI. ARTISTUL ŞI KIM KARDASHIAN AU FORMAT UN CUPLU EXTREM DE IUBIT DE FANI

„M-a falat că el a inițiat discuția!”

Întâlnirea cu celebrul rapper american avea să-i dea „aripi” româncei! Planurile pe care le are în domeniul fashion-ului speră să fie cât mai rapid îndeplinite, mai ales că de inspirație nu duce lipsă: „M-a motivat și m-a inspirat întâlnirea cu el. Îl apreciez foarte tare pe Kanye atât ca artist, cât și ca designer și având șansa să vorbesc cu el, chiar m-a flatat și m-a bucurat că a venit el să vorbească cu mine. Am în plan să plec în America și acolo, probabil, cred că o să-mi fie foarte ușor să intru în sfera asta a modei„, a mai spus românca.

VEZI ȘI: KANYE WEST ȘI KIM KARDASHIAN SUNT LA ”CUȚITE” DIN NOU! ”AI ÎNCERCAT SĂ ÎMI RĂPEȘTI FIICA ȘI M-AI ACUZAT CĂ MĂ DROGHEZ!”