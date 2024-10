Românca și milionarul care administrează Statuia Libertății, prinși de uragan! Iasmina Hill, dezvăluiri cutremurătoare: ”Ne-au închis!”

Uraganul Milton este în plină desfășurare în Florida și a făcut până acum numeroase pagube. De furia naturii a scăpat ca prin urechile acului românca Iasmina Hill, care este căsătorită cu milionarul Bradford Aaron Hill, administratorul Statuii Libertății de la New York. Cei doi au plecat la limită din Florida, însă nu au fost la fel de norocoși în urmă cu doi ani. Românca a povestit spaima prin care a trecut la acea vreme.

Uraganul Milton a atins uscatul, devastând numeroase orașe pe coasta de vest a Floridei. Acesta a adus cu sine rafale extrem de puternice și ploi record, lăsând în urmă mai mult de două milioane de locuințe fără energie electrică și provocând pagube considerabile. Deși pentru români astfel de experiență sunt străine, Iasmina Hill a cunoscut îndeaproape furia naturii, în urmă cu doi ani.

Dacă din fața uraganului Milton a fugit în ultima clipă, Iasmina Hill nu a fost la fel de norocoasă în urmă cu doi ani, atunci când a cunoscut din plin furia naturii. La acea vreme, un alt uragan a lovit, iar românca și familia ei au fost prinși în mijlocul acestuia.

Atunci când uraganul s-a dezlănțuit, Iasmina Hill și familia sa se aflau în vacanță la Disneyland. Aceștia s-au baricadat în hotel și au sperat că totul va trece cât mai repede. Deși au scăpat nevătămați, românca spune că spaima i-a cuprins, iar acele clipe, când uraganul a lovit puternic, au fost de groază.

Însă, deși situația era una încordată și tensionată, angajații hotelului au avut grijă să îi facă pe oaspeți să se simtă în siguranță și au oferit tot felul de servicii gratuite pentru a compensa faptul că vacanța le-a fost ruinată.

„Acum doi ani când am fost în Disney, am prins uraganul. Am uitat cum se numea, dar ne-au închis în hotel. Nu puteam ieși niciunde. Au baricadat hotelul, băncile, cu tot felul de chestii de siguranță. Hotelul din Resortul Disney a avut grijă să compenseze. Ne-a dat mâncare gratuită și băutură să compenseze faptul că eram blocați în hotel. A fost foarte frumos din partea lor. A fost o experiență unică, puțin stresantă.

Și anul acesta, am plecat cu o jumătate de zi înainte să vină uraganul. Am plecat dimineața și uraganul a venit seara. Am fost la Disney în Florida, pentru că acela e cel mai mare, în Orlando. Nu am fost în California”, a declarat Iasmina Hill, potrivit viva.ro.