România încearcă să recupereze medalia pierdută de Sabrina Voinea la Jocurile Olimpice de la Paris. Mama gimnastei, dezvăluiri de ultimă oră: ”Au încercat să ne păcălească”

Miercuri, 7 august, Sabrina Voinea a revenit în țară de la Jocurile Olimpice de la Paris și a oferit declarații despre situația controversată care ține primele pagini ale ziarelor din întreaga lume. Gimnasta a mărturisit că își dorește să i se facă dreptate și așteaptă răspunsul Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS). Totodată, sportiva a dezvăluit ce decizie a luat după tot ce s-a întâmplat în Franța.

Luni, 5 august, România a încheiat participarea în competițiile de gimnastică artistică de la Jocurile Olimpice fără medalie. Situația a fost una controversată și le-a adus multă dezamăgire celor două gimnaste – Sabrina Maneca Voinea care s-a clasat pe locul 5 și Ana Maria Bărbosu care a ocupat poziţia a 4-a, cu aceeaşi notă, 13.700.

Inițial, pe locul al 3-lea s-a clasat Ana Maria Bărbosu, însă după un minut, a aflat că medalia de bronz merge la sportiva din SUA – Jordan Chiles pentru că a depus contestație și a primit o zecime. Totodată, Sabrina Voinea a contestat și ea nota, însă nu a fost modificată.

Gimnasta a fost depunctată cu o zecime pentru că ar fi ieșit cu călcâiul din covor, într-o linie acrobatică. Totuși, imaginile video și foto infirmă această teorie, conform COSR. Astfel, Sabrina Voinea a depus plângere la TAS și așteaptă răspunsul. Sportiva își dorește dreptate, iar o zecime în plus i-ar putea aduce medalia de bronz.

„Îmi doresc foarte mult să mi se dea dreptate și să fie un rezultat, la final, foarte bun. Eu îmi doresc foarte mult să se rezolve această problemă, știu că nu am ieșit din covor. M-am simțit destul de rău, dar acum sunt mai ok, să zicem. Aștept cu nerăbdare să se rezolve acest subiect, vreau să fiu fericită la final.

Eu îi mulțumesc Nadiei pentru absolut tot. Totul depinde de ei acum, eu nu mai am ce să fac. Mi-am făcut exercițiul, nu am ieșit din covor. Chiar îmi doresc această medalie, am muncit mult”, a declarat Sabrina Voinea, la revenirea în România.