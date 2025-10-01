România, lovită de ALERTE de vreme severă! Vremea se schimbă radical

Meteorologii au anunțat o perioadă extrem de rece și instabilă în aproape toată țara. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis coduri portocaliu și galben de ploi abundente și ninsori viscolite la munte, acolo unde se va depune și un strat consistent de zăpadă.

În București s-au anunțat rafale de vânt de până la 85 km/h, iar temperaturile vor fi mai scăzute decât în mod normal pentru această perioadă. De joi, 2 octombrie 2025 de la ora 10 și până vineri 3 octombrie, ploile vor pune stăpânire pe vestul Munteniei și sudul Banatului, cu acumulări de 25-50 l/mp, local 40-50 l/mp.

Avertizare de vreme rea de la meteorologi

De asemenea, în județele Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea și Gorj, cantitățile de apă vor depăși 50-70 l/mp, iar în sud, chiar 70-90 l/mp. Vremea se va menține deosebit de rece pentru această perioadă, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 și 17 grade Celsius, iar cele minime între 0 și 10 grade, ușor mai coborâte în estul Transilvaniei.

Ploile se vor extinde din sud-vest către întreaga țară, iar vântul va avea intensificări temporare de 45-55 km/h. În Muntenia și Dobrogea acestea depășesc 60-70 km/h. Pentru Capitală, a fost emisă o avertizare de cod portocaliu de vânt puternic care este valabilă de joi seara, 2 octombrie, până vineri dimineața, iar rafalele de vânt vor atinge 70-85 km/h.

În Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei și sudul Moldovei, vântul va avea intensificări de 50-70 km/h, iar local rafalele pot ajunge până la 75 km/h. Vremea va fi închisă și rece cu ploi abundente de 25 și 40 l/mp. În Capitală, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 și 12 grade, iar minimele între 8 și 9 grade. Sâmbătă este așteptată o încălzire ușoară, cu maxime de până la 13 grade, însă cerul va fi parțial noros, cu probabilitatea unor ploi slabe în prima parte a zilei.

De asemenea, la munte, la peste 1500 m altitudine, vor fi precipitații mixte și ninsori viscolite și se va depune un strat de zăpadă de 10–20 cm. În județele Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba și Sibiu, la peste 1600 metri, stratul de zăpadă ar putea atinge 30–40 cm.

