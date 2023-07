Românii care au card Kaufland au primit marea veste. Ce beneficiu neașteptat au clienții fideli ai lanțului de supermarketuri

Kaufland este unul dintre cele mai mari lanţuri de hypermarket-uri din România. Majoritatea oamenilor aleg să treacă pragul acestor magazine datorită preţurilor bune, dar şi a ofertelor de pe rafturi. Recent, compania a avut o altă surpriză pentru clienţi. Iată ce poţi face facă ai un Kaufland Card şi cum poţi intra mai rapid în zona de festival de la Neversea.

Kaufland România este sponsorul principal al festivalului Neversea. Astfel, reprezentanţii companiei au creat o zonă specială pentru clienţii care deţin Kaufland Card. Cu ajutorul lui, oamenii pot să ajungă mai rapid în zona de festival pentru a urmări toate spectacolele care vor avea loc în următoarele zile la malul mării.

Cum poţi folosi Kaufland Card la Neversea

Kaufland a explicat faptul că oamenii care prezinză la intrarea în zona de festival că deţin un Kaufland Card vor putea intra mai rapid la spectacole. Pe website-ul magazinului au fost publicate mai multe informaţii cu privire la întrebuinţarea cardului.

„Kaufland facilitează intrarea la festival printr-un spațiu numit Fast Lane, unde cei care au deja instalată aplicația Kaufland Card vor avea prioritate, putând evita cozile.

Cei care vor ajunge la zona DayDreaming vor primi din partea Kaufland peste 30.000 de pachete cu premii. În zona de Slot Machines, cei care se joacă pot câștiga premii constând în produse de vară, pentru alcătuirea unui kit al festivalierului.

De la răsărit la apus, iubitorii de muzică bună și senzații tari vor putea să intre în lumea iSee, un spațiu în care vor vedea întregul festival ca printr-un caleidoscop, în spatele unei lentile uriașe care se va roti ușor”, se arată în descrierea publicată de Kaufland.

Produsele preferate de români de la Kaufland

Produsele K-Classic de la Kaufland se află în topul preferințelor românilor datorită prețurilor accesibile. Cu toate acestea, puțini sunt cei care știu adevărul despre calitatea lor. Magazinul pune la dispoziție peste 1.000 de produse marca proprie K-Classic la un preț cu mult sub media normală. Mulți români se gândesc că poate nu sunt de calitate, ținând cont prețul mic al acestora. Ei bine, o gospodină face lumină în acest caz.

”Nu prea am postat până acum, dar vreau să vă întreb și pe voi de un lucru ce l-am observat azi în Kaufland. M-am dus să cumpăr necesarul pentru o rețetă de prăjituri și mă gândeam totuși să iau ingrediente mai de calitate și nu chiar marca lor K-Classic. Mare mi-a fost mirarea când am pus mâna pe o făina de 5,49 RON, mă uit la producător, pun mâna pe făina lor de la K-classic cu 2,89 RON, același producător…

După această fază am început să mă uit la toate produsele ce aveam nevoie și nu erau marca K-Classic, dar aveau același producător și erau mai scumpe. Nu se justifică de ce să plătim bani în plus din buzunarul nostru, când pur și simplu putem lua marca K-clasic sau ”Vreau din România” la cel mai mic preț. Chiar vă propun să vă uitați de acum înainte ce cumpărați și cine l-a produs, ca să nu platiți în plus, dublu pe coșul de cumpărături. Eu azi am economisit aproape 50 lei că am fost atentă la produsele de pe raft.”, se arată în postarea unui internaut.