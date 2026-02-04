Acasă » Știri » Incertitudine, scanări faciale și „microvacanțe”. Cum vom călători în 2026?

Incertitudine, scanări faciale și „microvacanțe". Cum vom călători în 2026?

De: Diana Cernea 04/02/2026 | 06:10
Microvacanțele la modă, sursa-pexels.com

Potrivit New York Times, anul 2026 va redefini modul în care călătorim, într-un context global marcat de incertitudine, tehnologii tot mai invazive și obiceiuri de vacanță în permanentă schimbare. De la aeroporturi unde scanările faciale devin noua normă, până la explozia de microvacanțe — escapade scurte, dar intense — turiștii sunt nevoiți să fie mai flexibili, mai atenți și mai adaptați ca niciodată la o lume complet imprevizibilă.

Turismul global revine, dar se află sub semnul incertitudinii

După câțiva ani de restricții și ajustări, cheltuielile globale pentru călătorii sunt, în sfârșit, pe cale să revină la nivelurile de dinainte de pandemie. Totuși, 2026 se anunță departe de a fi un an lipsit de griji pentru turiști. Conflictele geopolitice, politicile de frontieră mai dure și schimbările climatice introduc un nou factor imprevizibil în planurile de vacanță.

În Caraibe, turiștii trebuie să ia în calcul riscul unor intervenții militare americane în regiune. În același timp, politicile restrictive de imigrație ale administrației Trump îi fac pe unii călători străini să se gândească de două ori înainte de a vizita Statele Unite — chiar și în contextul Cupei Mondiale, care va avea loc în 11 orașe americane, dar și în Canada și Mexic.

La toate acestea se adaugă fenomenele meteo extreme — uragane, inundații, incendii de vegetație — care perturbă tot mai frecvent planurile de călătorie, inclusiv în destinații considerate până nu demult sigure. Experții le recomandă turiștilor să fie mai flexibili ca niciodată: să opteze pentru bilete rambursabile, să citescă atent asigurările de călătorie și șă ajungă din timp la punctele de plecare pentru croaziere sau zboruri importante.

Microvacanțe, tehnologie și experiențe unice

Unul dintre cele mai vizibile trenduri ale anului este ascensiunea „microvacanțelor” — escapade extrem de scurte, de una până la trei zile, adesea în destinații îndepărtate. Călătorii profită de diferențele de fus orar și de punctele acumulate pe cardurile de credit pentru a bifa experiențe spectaculoase în timp record: un weekend la Paris, o zi la piramidele din Egipt sau o oprire fulger în Tokyo. Potrivit platformei Tripadvisor, durata medie a unei vacanțe pentru americani a fost de doar trei zile în 2025.

În paralel, tehnologia devine tot mai prezentă în aeroporturi. Scanarea facială este pe cale să înlocuiască treptat documentele fizice la controalele de securitate, îmbarcare și imigrație. În tot mai multe aeroporturi americane, pasagerii pot trece de filtre fără a scoate actele din buzunar, folosind doar recunoașterea facială. Această evoluție promite rapiditate, dar ridică semne de întrebare legate de confidențialitate.

Experiențele devin noua monedă forte a industriei turistice – de la concerte cu număr limitat de locuri sau cine gătite de chefi celebri, până la acces VIP la festivaluri și evenimente sportive. Tinerii călători — în special milenialii și Gen Z — își aleg destinațiile în funcție de senzațiile pe care le oferă, nu neapărat de locurile pe care le pot vedea. În 2026, o călătorie nu mai înseamnă doar o vacanță, ci și o formă de dezvoltare personală.

Propunerea Administrației Trump care ar putea distruge turismul american. Milioane de oameni ar putea refuza să mai vină în SUA

 Insula preferată de români care le va cere turiștilor extras de cont bancar, bilete de întoarcere și itinerarii detaliate. Care e motivul?

