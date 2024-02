Românii din Spania au parte de vestea la care au visat ani de zile! Începând de anul acesta, vor putea obține dublă cetățenie

Veste bună pentru românii din Spania! Oficialii au făcut un anunț la care oamenii din țara noastră au visat mulți ani. Începând din 2024, vor putea obține dublă cetățenie. În ultima vreme, au fost făcute numeroase promisiuni.

Nicolae Ciucă, președintele Senatului României, a făcut declarația momentului despre românii care locuiesc în Spania. Chestiunea dublei cetățenii este esențială pentru oamenii din țara noastră stabiliți peste hotare. Așadar, a fost adusă în discuție în cadrul unei întâlniri dintre oficialul român și omologul său spaniol Pedro Rollan Ojeda.

Nicolae Ciucă a efectuat o vizită oficială în Spania, acolo unde a avut o întâlnire cu omologul său spaniol Pedro Rollan Ojeda. Președintele Senatului României a abordat o problemă importantă pentru românii aflați la muncă peste hotare. Luni, 19 februarie, președintele Senatului României, a publicat un mesaj în care a anunțat că, de anul acesta, vor putea obține dublă cetățenie.

„Vizita în Spania a început astăzi cu o întâlnire cu omologul Pedro Rollan Ojeda, cu care am discutat despre importanţa diplomaţiei parlamentare în relaţia bilaterală dintre ţările noastre. Împreună, putem identifica soluţii comune la problemele celor două societăţi, îmbunătăţind relaţiile politice, comerciale şi culturale.

Am fost impresionat de cuvintele calde, deosebite, cu care preşedintele Senatului Spaniei vorbeşte despre românii stabiliţi aici. Comunitatea românească din Spania are o vastă experienţă de muncă, este o resursă de înaltă calificare şi are o mentalitate occidentală.

Ca urmare a demersurilor pe care le-am iniţiat ca prim-ministru, românii din Spania pot avea, din acest an, dublă cetăţenie. Statul iberic mai are asemenea acorduri în Europa doar cu vecinii săi, Portugalia şi Franţa”, a scris Nicolae Ciuca, pe Facebook.