Rona Hartner a ridicat în picioare săli de spectacol din toată lumea, cu prestațiile sale pline de viață. Artista a depășit, de-a lungul timpului, momente extrem de greu gestionabile pentru oamenii slabi de înger. Rona s-a luptat cu o boală catalogată drept incurabilă, dar a trecut și printr-un divorț intens mediatizat. Cu toate astea, interpreta a găsit puterea de a se regrupa, iar acum vorbește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre modul în care a reușit să treacă peste cele mai negre episoade.

După ce a reușit, în primă fază, să treacă pe lângă moarte, Rona Hartner a aflat, în anul 2019, că boala cumplită de care suferise în trecut a recidivat. Astfel că a fost nevoită să o ia de la capăt cu lupta împotriva cancerului.

De parcă nu ar fi fost suficient, șirul ghinioanelor a continuat și în viața amoroasă, artista ajungând la capătul mariajului cu Herve Camilleri, după doar un an și jumătate.

„Răspunsurile” Ronei Hartner au fost arta și rugăciunea

Chiar dacă soarta i-a părut potrivnică, Rona Hartner explică modul în care a reușit să depășească încercările dificile la care a fost supusă. Artista s-a refugiat în artă și rugăciune.

„Am și plâns și mi s-a rupt așa inima, dar mi-am făcut rugăciunea. Și m-am așezat la mine la computer și am compus o piesă – «No way out», exact unde eram și mi se părea că nu am nicio ieșire din chestia asta.

A doua zi am mai compus o piesă. A treia zi am mai compus o piesă și am făcut într-o săptămână un album. Și de la chestia asta am început să urc panta!

Eu nu am faza asta cu depresia. Și, în primul rând, eu mă închin o oră și jumătate pe zi. Pentru mine, stânca mea e Dumnezeu.

În Psalmi, e «stâncă». În sensul că, la un moment dat, ai ceva în interiorul tău care e solid, care nu se clatină. Pentru că multe chestii se clatină în jurul tău.

Oamenii se schimbă, cei mai schimbători sunt oamenii, nu știu dacă vă zic o noutate. Astăzi este alb, mâine este negru, oamenii se schimbă mai rău ca niște cameleoni, deci nu te poți baza pe oameni.

Dacă nu mă rog o oră și jumătate pe zi, nu sunt «mentally sane». Dimineața, duc fata la școală și la 8:30 am o slujbă care durează jumătate de oră. După aceea, la ora 10:00 încep treaba!”, ne-a declarat Rona Hartner.

