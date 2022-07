Cum a reușit Rona Hartner să se vindece de ”boala secolului”. Actrița a dezvăluit secretul

Rona Hartner (49 de ani) a trecut prin perioade de coșmar. Actrița a suferit de cancer la colon și ficat, însă a reușit să ducă până la capăt lupta cu boala. Care a fost activitatea zilnică a artistei ce a ajutat-o să se vindece complet?

În urmă cu câțiva ani, Rona Hartner a descoperit că are cancer la ficat și colon. A făcut un tratament foarte dur în Franța, însă i-a ținut piept și s-a vindecat. Medicii i-au spus actriței că se va recupera și va scăpa de această boală în șapte ani, iar aceasta a reușit să se pună pe picioare după aproximativ un an. Putem spune că a fost un timp record.

Cum a reușit Rona Hartner să scape de cancer

Rona Hartner este de părere că atunci când o persoană suferă de cancer nu ar trebui să slăbească, deoarece ai nevoie de forță pentru a te lupta cu această boală.

Mai mult, actrița a povestit că activitatea pe care a făcut-o zilnic și care a ajutat-o în lupta cu cancerul a fost înotul. Rona Hartner a subliniat faptul că atunci când te confrunți cu o astfel de boală nu ai voie deloc sa slăbești. Artista face sport și la ora actuală. Nu oriunde, ci pe plajă.

”Chimioterapia făcută în Franța a fost foarte grea, dar am suportat tot protocolul și am avut doi ani să îmi revin. Nu am mai avut concerte, nu a mai fost haos. Se zice că de șapte ani ai nevoie ca să îți revii, dar eu am avut nevoie de un an. Pot să spun ca înotul m-a ajutat foarte mult. M-am mai îngrășat. Toată viața am fost zveltă și nu-mi stă bine slabă. La boala asta nu ai voie deloc sa slăbești. Mai bine ești mai împănată ca să poți duce. Eu fac sport pe plajă. Am toate aparatele, mi le pun într-un loc special amenajat și fac sport între doi palmieri”, a povestit actrița, pentru VIVA.

Din 6 în 6 luni, Rona Hartner își repetă analizele, pentru a se asigura că totul este în ordine.

