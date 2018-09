Roxana Ciuhulescu, despre diferențele dintre fostul și actualul ei soț: ”Eu nu știam că există asemenea bărbați”

După divorț, Roxana Ciuhulescu și-a găsit fericirea în brațele lui Silviu Bulugioiu. Vedeta consideră că și-a găsit sufletul pereche și că între actualul și fostul ei soț este o diferență de la cer la pământ.

După divorț, Roxana Ciuhulescu nu mai spera să-și găsească sufletul pereche. Iată însă că destinul avea să i-l scoată în cale pe Silviu Bulugioiu. Cei doi au făcut cununia civilă și recent au devenit și părinții unui băiețel minunat. Vedeta vede viața altfel acum și asta datorită lui Silviu care este un om total diferit față de fostul ei soț. (CITEȘTE ȘI: ROXANA CIUHULESCU, NUNTĂ ȘI BOTEZ ÎN ACEEAȘI ZI. “INIMILE NE VOR BATE ÎN REGIM SUPERSONIC!”)

”Eu nu ştiam că există asemenea bărbaţi, să se trezească noaptea să-i dea de mâncare copilului. Până acum doar eu am fost cu copilul, cu Ana, şi eram uimită. Mă ajută foarte mult, el îi face băiţă în fiecare seară. Este adorabil şi mă bucur că mi-am întâlnit sufletul pereche. Silviu, dimineaţa, face micul dejun, îmi aduce flori, este atent, mă întreabă dacă sunt ok. Noaptea se trezeşte şi înveleşte cei doi copii. Eu nu eram obişnuită, doar eu făceam treaba asta. Are grijă de mine. Ştii cum este să stai să zaci într-o casă, să ai febră 40 grade şi să nu te bage nimeni în seamă şi să-ţi spună eventual că pleacă la tenis? Silviu nu se mişcă de lângă mine când sunt bolnavă.” , a spus Roxana Ciuhulescu în cadrul unei emisiuni TV.

Roxana Ciuhulescu nu va purta rochie albă, însă dorește un tort special

Roxana Ciuhulescu nu va purta o rochie albă în ziua de 7 octombrie, atunci când va avea parte de două momente speciale, nuntă și botez. Va fi vorba despre o rochie simplă, fiindcă – spune ea – ”mă caracterizează simplitatea”. Roxana își dorește un tort spectaculos, mașină sau avion, iar compoziția este deja aleasă: ciocolată cu fructe. Roxana Ciuhulescu a intrat deja în faza finală a pregătirilor pentru cele două mari evenimente din viața ei. (VEZI ȘI: ROXANA CIUHULESCU, MESAJ EMOȚIONANT PENTRU SOȚUL EI DE ZIUA LUI DE NAȘTERE: ”IUBITULE, AȘA-I CĂ ȘTII CĂ ÎN VIAȚĂ NU-I NIMIC ÎNTÂMPLĂTOR?”)

Fosta prezentatoare de televiziune Roxana Ciuhulescu a devenit mămică pentru a doua oară în luna iulie a acestui an. Ea a adus pe lume un băiețel, Cezar. Micuțul este rezultatul mariajului pe care vedeta îl are cu Silviu Bulugioiu.Roxana Ciuhulescu mai are o fetiță, Ana Cleopatra, din căcătoria cu Mihai Ivănescu.