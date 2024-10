Roxana Ciuhulescu, mamă din nou?! „Cezar cere un frățior. De unde să-i mai...”

Roxana Ciuhulescu trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de omul de afaceri, Silviu Bulugioiu. Cei doi sunt căsătoriți de 6 ani și au împreună un băiețel minunat, pe Ioan Cezar. Prezentatoarea de televiziune a mai fost măritată, în trecut, cu Mihai Ivănescu, cu care are o fiică, Ana Cleopatra. Se pare că băiețelul vedetei își mai dorește un frățior și i-a transmis mamei lui această dorință. Ce spune vedeta TV despre al treilea copil?

Roxana Ciuhulescu a fost căsătorită cu Mihai Ivănescu, iar împreună au o fată, pe Ana Cleopatra. Moderatoarea de televiziune și fostul ei soț au divorțat, iar în urmă cu 6 ani ea și-a găsit din nou fericirea în brațele lui Silviu Bulugioiu. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și sunt de nedespărțit. Recent, au fost într-o vacanță romantică, fără copii, unde au sărbătorit 6 ani de mariaj.

Au împreună un băiețel minunat, pe Ioan Cezar, care-și dorește încă un frățior. Acesta i-a spus mamei sale ce doleanță are, iar ea n-a stat prea mult pe gânduri și i-a dat replica. Vedeta TV, în vârstă de 45 de ani, a recunoscut că și ea ar mai vrea un copil, însă „a cam trecut timpul”. Ce-i drept, aceasta s-a gândit și la varianta adopției.

CITEȘTE ȘI: Războiul pe avere dintre Roxana Ciuhulescu și Mihai Ivănescu s-a încheiat după 6 ani. Câți bani va primi vedeta de la fostul ei soț

„Am sărbătorit 6 ani frumoși alături de cel mai minunat om de pe Pământ. Am fost fără copii și ne-am făcut de cap ca-n tinerețe. Copiii au rămas acasă cu bunica. Ne-am mai dori un copil, dar a cam trecut timpul. Cezar cere un frățior. De unde să-i mai dea mama? Dar poate adoptam unul, cine știe?!”, a spus Roxana Ciuhulescu, pentru Click !

CITEȘTE ȘI: Roxana Ciuhulescu, protagonista unui nou pictorial nud ca în vremurile bune?! Şi-a dat un ”refresh” total, iar acum…

Roxana Ciuhulescu și soțul ei s-au bucurat de o vacanță de vis în Delta, unde au celebrat 6 ani de mariaj. Au avut parte de clipe magice împreună, după ce i-au lăsat pe copii la bunica.

„Am fost în multe destinații de vacanță din lume, însă Deltă Dunării rămâne unul dintre cele mai frumoase locuri de pe pământ. Weekendul acesta, am evadat într-un loc superb situat în mijlocul naturii, izolat, dar totodată accesibil, un loc în care te poți bucura de liniștea Deltei, de biodiversitatea bogată, dar și de peisajul ce-ți taie respirația. Am făcut plimbări cu barca pe canalele Dunării, am admirat vegetația și numeroase păsări rare și am făcut sute de fotografii. Am avut norocul și de o vreme superbă, 25 de grade cu soare ce ne-a zâmbit cu toată gura.

Dacă vă hotărâți să petreceți vacanța sau doar câteva zile aici, vă sfătuiesc să mergeți să vizitați și Muzeul Ivan Patzaichin de la Mila 23 unde marele nostru campion și-a petrecut o parte din copilărie și a lăsat o mare moștenire: performanțele lui ce au scris istorie. Chiar dacă locul este izolat, accesul este relativ facil, cu șalupele care vă iau și vă aduc înapoi de la Murighiol (transportul durează 40 min). A fost unul dintre cele mai frumoase weekenduri din viața noastră și am sărbătorit 6 ani de căsnicie într-un colț de Rai”, a mai spus Roxana Ciuhulescu, pentru sursa citată.