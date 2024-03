Roxana Nemeș și soțul ei s-au despărțit pentru un an. „Am zis că...”

Roxana Nemeș rupe tăcerea și spune adevărul despre relația pe care o are cu soțul ei. Blondina a vorbit pentru prima oară despre perioada în care a fost despărțită de partenerul ei de viață.

Roxana Nemeș este una dintre cele mai apreciate vedete de la noi din țară. Fosta prezentatoare TV și soțul ei trăiesc o frumoasă poveste de iubire. Cei doi s-au cunoscut în urmă cu mai mulți ani, dar abia în anul 2021 au făcut marele pas și au devenit soț și soție. Cuplul nu s-a ferit niciodată să spună că între ei lucrurile nu au fost întotdeauna roz. Abia acum, blondina a dezvăluit că cei doi au fost și despărțiți timp de un an.

În cadrul unui podcast la care a fost invitată recent, artista a mărturisit că între ea și soțul ei mai există neînțelegeri, iar situația nu este chiar atât de roz. Mai mult, aceasta a dezvăluit că la un moment dat ea și partenerul ei au fost despărțiți. Separarea dintre ei a fost de un an. Roxana Nemeș a mărturisit că aceea a fost perioada în care a realizat cât de mult înseamnă el pentru ea și astfel s-au împăcat.

„Eu am luptat, și noi amândoi, am luptat foarte mult pentru familia asta. Oricine orice îmi spunea, orice se întâmpla, eu am simțit că el e. Am fost despărțiți chiar vreun an și am zis că ne vedem de viața noastră fiecare.

(…) Fiind doi berbeci dădeam cap în cap. Când l-am cunoscut eram un copil. Nu știam să las de la mine…(…) În anul ăsta m-am gândit zi de zi la el.”, a dezvăluit fosta concurentă de la Survivor All Stars în podcastul lui Jorge.