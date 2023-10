Impresarul Florin Vulturar a dezvăluit că Albion Rrahmani s-a aflat în viziorul FCSB-ului înainte de a ajunge la Rapid, însă atacantul a rămas în stand-by și, în cele din urmă, alb-vișiniii au profitat de situație și l-au transferat.

În perioada când juca la Ballkani, Albion Rrahmani a fost dorit de FCSB, însă nu a impresionat într-un joc cu CFR Cluj, din UEFA Conference League, astfel că vicecampioana României a ezitat să facă o ofertă concretă.

”A fost o situație interesantă cu Rrahmani. Noi, eu și cu partenerul meu, am fost să-l vedem la Cluj și a făcut un meci foarte prost. Mergi să vezi un jucător, îl urmăream de ceva vreme, și… Era posibil să ajungă la FCSB dacă făcea un meci foarte bun la Cluj.

Poți să mergi să vezi o dată un jucător și să dai chix. Trebuie urmărit foarte atent, un meci, două nu sunt de ajuns. Nu știu dacă existau șanse să joace la FCSB. Am fost să-l vedem și pe Krasniqi, știam că și cei de la CFR sunt interesați de el, dar s-a accidentat înainte de meci.

Ne-am uitat la Rrahmani și, din păcate sau din fericire pentru Rapid, a făcut un meci prost. A rămas în stand-by și apoi l-a luat Rapid. E un jucător bun, nouă ne-a plăcut foarte mult, dar am vrut să-l vedem într-un meci live și n-a jucat ce trebuie”, a declarat Florin Vulturar.

(NU RATA: MOTIVUL PENTRU CARE GIGI BECALI L-A AMENDAT PE FLORINEL COMAN CU 10.000 DE EURO. „MĂ BAGĂ ȘI LA DISCRIMINARE”)

„Era posibil să ajungă la FCSB”

FCSB nu a fost singura echipă din SuperLiga interesată de Albion Rrahmani. Inclusiv Petrolul ar fi încercat să-l transfere.

”Știu că a vrut să-l ia și Marian Copilu la Petrolul. Noi l-am urmărit cu 2-3 luni înainte, dar am vrut să-l vedem și live. E o diferență mare între ce vezi live și o înregistrare. Nu m-a impresionat live și a rămas în stand-by. Trebuia să mai mergem la 2-3 meciuri, dar nu poți să-i acoperi pe toți.

A fost un jucător pe care l-am urmărit destul de mult și chiar am discutat cu conducerea clubului și chiar ei ne-au zis că CFR este interesată de Krasniqi. Am crezut că e doar aruncată așa, dar uite că…

Rrahmani e un jucător interesant, mie îmi place foarte mult. În momentul de față e un jucător care face diferența în campionatul României. Nu puteam să-mi dau seama de nivelul campionatului. Păcat că s-a accidentat.

Era posibil să ajungă la FCSB. Am fost 3 persoane la Cluj să-l vedem și toți trei am zis că are ceva, dar mai trebuie văzut. Nu am crezut că va ajunge să plece așa repede. Trebuie să-l vezi 2-3 meciuri live și timpul a fost destul de scurt. Nu a trecut mult după meciul de la Cluj și a plecat”, a mai spus Florin Vulturar, potrivit fanatik.ro.

Operat cu succes!

Altfel, Albion Rrahmani s-a accidentat, săptămâna trecută, în meciul pe care Kosovo l-a jucat cu Andorra și va fi apt de joc abia în 2024, după ce a suferit o intervenție chirurgicală complicată.

„Albion a fost operat cu succes de către dr. Vlad Georgeanu, psihic este foarte puternic și este pregătit să înceapă drumul spre revenirea în teren!„, a anunțat clubul Rapid pe pagina oficială de Facebook.