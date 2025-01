Rușinos! De câte ori și-a văzut Marius Elisei fiica în 2024. Oana Roman rupe tăcerea

Oana Roman nu a început anul prea bine, iar acum a răbufnit. Vedeta nu mai suportă să își vadă fiica suferind și a rupt tăcerea. Aceasta l-a luat în vizor, din nou, pe Marius Elisei și a dezvăluit cum se comportă bărbatul cu fiica lui. Pe lângă faptul că nu se implică activ în viața fiicei sale, acesta pare că nici nu prea vrea să audă de fetița lui. De câte ori a văzut-o într-un an întreg?

După o relație cu năbădăi și un copil împreună, Oana Roman și Marius Elisei au ajuns la cuțite. După despărțirea definitivă, cei doi și-au adus acuzații grele, iar acum vedeta continuă șirul dezvăluirilor. Recent, aceasta a vorbit despre comportamentul fostului său partener și l-a judecat aspru. Vedeta și-a strigat revolta și spune că nu mai știe cum să își ajute fiica să treacă peste ruptura de tatăl ei.

După ce Oana Roman și Marius Elisei s-au despărțit un adevărat scandal a izbucnit între ei, iar vedeta nu are prea multe cuvinte de laudă la adresa fostului partener. Cei doi nu s-au despărțit în termeni amiabil și pare că nu pot nici să aibă o relație normală de dragul fiicei lor. Bărbatul nu vrea să mai audă de Oana Roman, dar nici de fiica lui, din câte se pare.

Recent, Oana Roman a răbufnit și a vorbit despre suferința prin care trece fiica sa. Se pare că Isa este foarte afectată de faptul că Marius Elisei a dispărut din viața ei și are face orice să petreacă timp alături de acesta. Însă, bărbatul nu este pe aceeași lungime de undă și nu este prea interesat să își vadă fiica.

Deși știe cât de mult suferă, potrivit spuselor Oanei Roman, Marius Elisei nu este impresionat și fentează fiecare ocazie de a petrece timp cu fiica lui. Revoltată, vedeta a mărturisit că în anul 2024, fostul său partener și-a văzut fiica de doar patru ori, iar de fiecare dată a petrecut în jur de doar o oră cu ea.

Ei bine, atitudinea lui Marius Elisei o rănește pe Isa, iar apogeul suferinței acesteia a fost atins chiar de sărbători. Nici de Crăciun și nici de Revelion, Marius Elisei nu și-a căutat fiica. Iar atunci când aceasta a încercat să ia legătura cu el a fost expediată repede.

„Am fost şi de Crăciun şi de Revelion alături de prieteni foarte dragi, dar a fost destul de greu pentru că Iza a fost în mare parte din timp tristă, retrasă, abătură, a şi plâns pentru că nu s-a văzut deloc cu tatăl ei. Cu un ochi am plâns şi cu un ochi am râs. Am râs pentru că nu eram singure şi am plâns pentru că e foarte greu să o văd aşa.

Mi-a spus la un moment dat Iza că în noaptea de revelion l-a sunat sau că au vorbit un pic, dar nu ştiu detalii pentru că nu o întreb, iar pe 1 Ianuarie ea s-a trezit plângând. (…) Nu, Iza a primit de la Moş Crăciun tot ce a scris pe scrisoare şi a primit şă lucruri în plus, dar de la tatăl ei nu a primit”, a mai spus Oana Roman.