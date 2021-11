S-a aflat! Cine i-a luat locul Ioanei Filimon în competiția ”Bravo, ai stil! Celebrities!”

Războinica Mellina a devenit noua concurentă de la ”Bravo, ai stil! Celebrities”. Bruneta a intrat în competiție cu forțe noi și este pregătită să dea pe spate juriul cu propriile ținute.

Fosta concurentă de la ”Survivor” își va face apariția, în cadrul emisiunii ”Bravo, ai stil! Celebrities”, miercuri 17 noiembrie, după ce în Gala de sâmbătă Ioana Filimon a fost descalificată pentru încălcarea regulamentului.

Mellina i-a luat locul Ioanei Filimon în competiția ”Bravo, ai stil! Celebrities”

(VEZI ȘI:MELLINA DE LA SURVIVOR ROMÂNIA ESTE ÎNSĂRCINATĂ? ARTISTA S-A AFIȘAT CU O BURTICĂ SUSPECTĂ, IAR FANII SĂI AU OBSERVAT-O)

Mellina a intat în competița ”Bravo, ai stil! Celebrities” în urma descalificării Ioanei Filimon. Aceasta a mărturisit că regretă situația, însă își asumă toate deciziile pe care le-a luat și a ținut să menționeze advăratul motiv pentru care a întrerupt colaborarea:

„Chiar voiam să clarific, pentru că toată lumea a spus că aș fi fost descalificată pentru că aș fi jignit pe cineva s-au speculat o grămadă de chestii! Nu este așa! Am fost descalificată, este adevărat, pentru că am avut niște probleme, ce trebuiau rezolvate! Și știam că dacă nu mă voi prezența la filmări voi fi descalificată și eu mi-am asumat acest risc! O zi!

Tot timpul, crede-mă, am fost prima concurență ce ajungea la filmare, doar că o zi n-am venit și era normal, era Gala, nu există să intarzii cinci zile la rând, a fost o zi și e suficient pentru că noi avem un contract pe care trebuia să-l respectăm! Era normal! Eu știam că voi fi descalificată dacă nu mă voi prezența, doar că n-am putut să mă împart și din păcate acela a fost și sfârșitul meu în competiție!.

Prefer să mă retrag din lumina reflectoarelor și să-mi văd de viață mea, aici la Timișoara! Vreau să trec la o altă etapă, să mă bucur de afacerea mea, să am o stabilitate, pentru că proiectele astea de scurtă durata nu-ți oferă o siguranță! Nu are legătură cu emisiunea! Nu de asta s-a întâmplat descalificarea mea la Bravo, ai stil! Celebrities! Din moment ce am fost descalificată și sunt acasă, prefer să mă ocup de afacerea mea și să o fructific să fie mult mai prosperă!” a spus Ioana Filimon.

Prima declaratie a Mellinei dupa ce a intrat in competitia Bravo, ai stil! Celebrities

Mellina iubește lumina reflectoarelor, iar participarea la ”Bravo, ai stil! Celebrities” a venit la momentul potrvit. Și-a dorit să intre în competiție pentru a evolua și a învăță tot ceea ce ține de stil mai ales că se consideră stângace, iar hainele nu au reprezentat o prioritate în viața ei:

(VEZI ȘI:MELLINA DE LA SURVIVOR ROMÂNIA, LA UN PAS DE MOARTE: ”A PIERDUT CONTROLUL MAȘINII)

Oameni buni, după cum vedeți n-am avut stare și m-am băgat în alt proiect nebun și frumos. Am acceptat să intru în competiția “Bravo, ai stil Celebrities” tocmai pentru că este o provocare, ceva cu totul nou pentru mine…. din junglă, unde aveam un singur rând de haine am intrat la cel mai mare show despre stil.

Ce caut eu în competiția asta ? Caut să învăț, să evoluez și în această direcție, al stilului vestimentar eu fiind o persoană care până în prezent nu am pus accent pe haine, accesorii, imagine în general. Sunt genul acela de persoană care iși dă majoritatea banilor pe experiențe, călatorii și evident MUZICĂ!”, a declarat Mellina, noua concurenta de la „Bravo, ai stil! Celebrities”.

Sursa foto: Instagram.ro