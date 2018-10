S-a aflat enigma! Mărturii scandaloase despre divorțul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf: “Au făcut-o curvă, au făcut-o prostituată”

Lumea vorbește multe despre mariajul Anamariei Prodan cu Laurențiu Reghecampf, iar câțiva prieteni apropiați cuplului au făcut recent declarații tranșante despre presupusul divorț. Dezvăluirile vin la câteva zile după ce îndrăgita impresară i-a transmis lui Reghe cu mesaj scurt și cuprinzător.

S-a aflat enigma! Mărturii scandaloase despre divorțul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf

Potrivit declarațiilor făcute de prieteni apropiați de-ai Anamariei Prodan, zvonurile legate de un posibil divorț între ea și tatăl fiului ei au apărut din multă răutate și invidie.

“Lumea este foarte rea! Prodanca este, fara discutie, la ora actuala, cel mai de succes manager din lumea sportului cu balonul rotund mioritic si fireste, a atras si foarte multa antipatie! De aici, si rautatile spuse la adresa ei si a familiei! Mai mult, acum doi ani ani s-a scris ca ar fi trait trei povesti de dragoste cu alti barbati, antrenori sau jucatori pe care ii reprezinta! A avut o singura interventie, unde a luat peste picior toti acesti «barbati» din fotbalul romanesc, pe toti cei care nu au putut sa o atace din punct de vedere profesional, dandu-le peste nas cu contractele ei importante, vezi suma record cu care l-a vandut in fotbalul autohton pe Nicusor Stanciu”, au declarat surse din anturajul impresarei pentru wowbiz.ro.

Apropiații soției lui Laurențiu Reghecampf au făcut mărturisiri scandaloase despre situațiile neplăcute în care a fost pusă aceasta. Ei au subliniat că Anamaria Prodan nu e afectată de lucrurile grave spuse despre ea și că, imediat ce termină filmările pentru emisiunea “Gospodar fără pereche”, ea se urcă în avion și merge să petreacă timp de calitate în compania soțului și a fiului lor.

“Nu au putut sa o darame, oricat au incercat, pe orice parte. Au facut-o curva, au facut-o prostituata, au facut-o in toate felurile, si nu au reusit sa o distruga, fiindca nimeni nu a avut nici macar o dovada! Dimpotriva, Ana a ras si mai tare de dusmanii ei. Din acest motiv, si din frustrare, acestia au scornit niste povesti despre ea si despre toti care, vezi Doamne, i-ar fi amanti! Nici acest lucru nu a atacat-o! Din contra, Anamaria se amuza si spunea ca de-a lungul timpului, atatia amanti a avut incat trebuia sa traiasca inca patru vieti pentru a fi cu toti! Iar in ciuda tuturor discutiilor si lucrurilor urate care s-au scris despre ea si ulterior despre Alexa, cei doi sunt in continuare la fel de buni prieteni, se ajuta la fel de mult, vezi ascensiunea lui Dan, sau ascensiunea ei, sau ce cota au toti cei pe care impresara ii reprezinta.Sincer, pe femeie nu o intereseaza insa deloc. Cert este ca Reghe si Ana isi petrec timpul impreuna mai mereu in Abu Dhabi! Prezentatoarea pleaca imediat dupa filmari show-ului ei in Emirate si isi petrece timpul acolo alaturi de sot si de baietii lor”, au mai spus aceleași surse.

În urmă cu două zile, Anamaria Prodan și fiica sa cea mare, Rebecca, au urcat pe un podium, unde au defilat în haine semnate de creatoarea de modă Michal Negrin.

Anamaria Prodan are trei copii

Anamaria Prodan Reghecampf (n.: 17 decembrie 1972) este un agent FIFA, realizator TV şi fotomodel român. A activat ca preşedinte de club la CS Buftea în liga a doua, preşedinte de club la FC Snagov în liga a doua, preşedinte executiv la FC Universitatea Cluj şi manager general în Liga 1 la FC Gloria Bistriţa şi Concordia Chiajna. Celebra impresară are trei copii: Rebecca Dumitrescu, Sarah Dumitrescu şi L. În 2008, Anamaria Prodan s-a căsătorit cu Laurențiu Reghecampf.