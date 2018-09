Suma colosală pe care o scoate din buzunar Anamaria Prodan pentru studiile fiicei sale!

Pentru Anamaria Prodan familia este totul și nu e de mirare că lunar investește zeci de mii de euro în copiii ei. Ambele fete ale sexy-impresarei studiază în străinătate la facultăți de top. Sarah studiază în America, iar Rebecca în Milano.(CITEȘTE ȘI: ANAMARIA PRODAN, MAMĂ DE GEMENI LA 46 DE ANI!?! “POT SĂ AJUNG ȘI LA 300 KG, DOAR SĂ FAC DOI BEBELUȘI”)

„Rebecca este ok, îşi vede de facultatea ei, îşi doreşte să facă un an în fiecare oraş mare al lumii. A făcut la New York, anul acesta va merge în Italia. Anul următor avem Paris şi ultimul în Abu Dhabi. Vrea să înveţe şi să vadă cât mai multe culturi. Este foarte ok pentru ce îşi doreşte să facă în vitor,” a spus Anamaria despre fiica sa cea mare.

Anii aceştia de studiu au presupus şi investiţii mari. Acum, Rebecca locuieşte în Milano, iar chiria costă în jur de 3.500 de euro, pe lună. Facultatea, pe an, la Milano costă 15.000 de euro. Facultatea din America era mult mai costisitoare pentru Anamaria Prodan, dar suporta totul de dragul fiicei.(CITEȘTE ȘI: ANAMARIA PRODAN, MÂNDRĂ DE NOUA EI ACHIZIȚIE: ”DACĂ SE SPARGE, VĂ SPARG!”)

„Dacă te gândeşti, facultatea mea în America era 60.000 de euro, plus apartamentul 40.000 de euro. Adică…în total mult.”, afirmă Rebecca într-un interviu acordat revistei Viva.

Anamaria Prodan are trei copii

Anamaria Prodan Reghecampf (n.: 17 decembrie 1972) este un agent FIFA, realizator TV şi fotomodel român. A activat ca preşedinte de club la CS Buftea în liga a doua, preşedinte de club la FC Snagov în liga a doua, preşedinte executiv la FC Universitatea Cluj şi manager general în Liga 1 la FC Gloria Bistriţa şi Concordia Chiajna. Celebra impresară are trei copii: Rebecca Dumitrescu, Sarah Dumitrescu şi Laurențiu Reghecampf Junior. În 2008, Anamaria Prodan s-a căsătorit cu Laurențiu Reghecampf.