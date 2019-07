S-a aflat secretul lui Ricardo de la “Puterea dragostei”: “Cu timpul, îmi doresc să…”

Ricardo Filip a fost unul dintre cei mai îndrăgiți concurenți de la “Puterea dragostei”, însă puțini sunt cei care îi știau secretul. Ei bine, tânărul, încă de la 19 ani a fost remarcat de divizionara secundă, ASU Politehnica Timișoara, el fiind, inițial, luat în probe pentru a apăra buturile echipei contruite de fanii alb-violeților.

”În cazul în care domnul profesor îmi va da credit, vreau să demonstrez că merit să mă aflu acolo, în teren. Cu timpul, îmi doresc să fac pasul spre Liga I sau în străinătate, în ligile superioare”, spunea Ricardo.

De altfel, ca portar, Ricardo Filip era suficient de talentat pentur a avea șanse să joace și în campionate mai puternice. ”Am fost în Italia, chiar acum două săptămâni m-am întors de acolo. În Italia, după cum se știe, fotbalul e mult mai tacticizat, deși consider că noi, românii, suntem mult mai talentați decât ei. În schimb, ei sunt foarte disciplinați, foarte ascultători, nu se complică, joacă un fotbal simplu. De exemplu, când am fost la Piacenza, am jucat un amical contra celor de la Voluntari. Cei din staff-ul tehnic m-au întrebat câteva lucruri despre adversar, știind că eu sunt român. Le-am spus că e o echipă destul de bună din Liga I, de nivel mediu. Mă așteptam chiar să ne bată, le-am și spus că trebuie să fim atenți. Spre surprinderea mea, i-am învins cu 1-0, iar eu am intrat în repriza a doua a meciului. I-am bătut printr-un fotbal simplu, repet. E o cu totul altă filosofie acolo… Firește, și condițiile de antrenament sunt cu totul altele”, mai povestea fostul concurent care, și acum, este cotat pe site-urile de specialitate la valoarea a 25.000 de euro, chiar dacă nu a mai jucat fotbal de un an, potrivit wowbiz.ro.