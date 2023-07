Idila dintre Irinel Columbeanu și Ani, femeia de afaceri pe care a cunoscut-o în Deltă, s-a rupt înainte ca fostul soț al Monicăi Gabor să se întoarcă din America. Acesta este din nou singur și, potrivit mărturisirilor făcute în exclusivitate pentru CANCAN.RO nici nu-l bate gândul la o nouă relație, acum, după ce și-a revăzut fiica.

Irinel Columbeanu este din nou singur, după ce a bifat o scurtă idilă cu o femeie de afaceri din capitală, pe care o cunoscuse în Deltă, la pensiunea unui bun prieten de-al său. Relația sa cu Ani s-a rupt înainte ca fostul afacerist de la Izvorani să se întoarcă din America.

Acesta a declarat în exclusivitate pentru CANCAN.RO că nici el, dar nici ultima sa cucerire, nu a mai dat vreun semn de viață, din momentul în care Iri a zburat peste Ocean, ca să-și revadă fiica.

„Nu am mai vorbit cu Ani de când am plecat. N-a fost să fie. Nu-mi mai trebuie o relație, nu o voi mai căuta. După ce am văzut-o pe Irina nu-mi mai arde de altceva”, a spus Irinel Columbeanu în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Vezi și: IRINEL COLUMBEANU S-A COMBINAT CU O MILIONARĂ! CANCAN.RO ARE PRIMELE IMAGINI CU CEI DOI AMOREZI ÎN IPOSTAZE INTIME

„Mi-a atras atenția încă de când am văzut-o prima oară”

Irinel Columbeanu a cunoscut-o pe Ani la doar câteva zile de când și-a aniversat singur, doar în compania prietenilor, împlinirea a 66 de ani și părea foarte atras de blondina apărută în viața sa.

„A fost dragoste la prima vedere. Ani a venit aici ca și turistă. Ne-am cunoscut acum câteva zile. Este o doamnă finuță, delicată, sociabilă și foarte respectuoasă. Ea nu dorește însă să dea amănunte din viața ei. Mi-a atras atenția încă de când am văzut-o prima oară. Suntem împreună în Delta Dunării, la Periprava, la pensiunea prietenului meu, Andu Stamate. Aici totul este mirific, inclusiv compania pe care o am”, mărturisea Irinel Columbeanu în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Lista e prea lungă…”

Ajuns la 66 de ani, Iri este extrem de pretențios în ceea ce o privește pe viitoarea sa parteneră.

„Nu ar trebui să aibă un profil de instagram, nu mă interesează acest lucru. Ci să fie o persoană deșteaptă, inteligentă, și mai ales respectuoasă cu mine, cu alți concetățeni, cu alte femei. Lista e prea lungă, dar nu vreau să se sperie nimeni”, ne-a mai spus fostul soț al Monicăi Gabor.

(VEZI ȘI: CADOU DE 10.000 DE DOLARI PENTRU IRINEL COLUMBEANU! FOSTUL MILIONAR ZBOARĂ ÎN SUA PENTRU A-ȘI VEDEA FIICA. TOATE CHELTUIELILE SUNT SUPORTATE DE MR. PINK)

Pleacă singur în Marbella

Deși s-a întors recent în țară, după o săptămână petrecută în America, Irinel Columbeanu se pregătește de o nouă călătorie.

„În această lună, aventura continuă cu o vacanță la Marbella, unde am fost invitat de un bun prieten de-al meu”, a adăugat Irinel Columbeanu.