S-a dat pachet, dar cu ”frână”. Ce s-a împărțit la înmormântarea lui Ion Iliescu? Doar 20 de oficialități au primit

Primul președinte al României de după Revoluție, Ion Iliescu, a fost înmormântat în cursul zilei de astăzi, cu onoruri militare, la cimitirul Ghencea. Bolnavă și îndurerată, soția fostului șef de stat, Nina Iliescu, nu a participat la niciuna dintre ceremonii. Oamenii de rând care au vrut să-și ia rămas bun de la Ion Iliescu au așteptat la poarta cimitirului, având acces la mormântul acestuia abia în această după-amiază. Imediat după înmormântare, un reprezentant al Guvernului a împărțit pachete, 20 la număr.

Fostul președinte al României, Ion Iliescu, decedat la vârsta de 95 de ani, a fost înmormântat astăzi, la cimitirul Ghencea, după momentul religios ce a avut loc în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni. Actualul șef de stat, Nicușor Dan, și cel căruia i-a succedat, Klaus Iohannis, nu au fost prezenți. Nina Iliescu, soția lui Ion Iliescu, și ea în vârstă de 95 de ani, nu a putut participa la funeraliile soțului său.

În timpul înmormântării, oamenii de rând care au dorit să-și ia rămas bun de la fostul președinte nu au avut acces în cimitir.

Ce s-a împărțit la înmormântarea lui Ion Iliescu

După ceremonia de înhumare, o persoană din Guvern a împărțit pachete, conform datinii. Acestea conțineau pilaf, halva, măr, o chiflă, o bere, o roșie, o cană, o farfurie, o napolitană de post, un pate de post și apă.

Au fost 20 de pachete de post, împărțite doar oficialităților. N-au primit nici măcar militarii din Garda de onoare, groparii sau paznicii de la cimitir.

Dacă în sala de la Palatul Cotroceni, unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu a fost acceptată o singură coroană de flori, cea de la Nina Iliescu, mormântul fostului președinte a fost umplut cu coroane din flori naturale, majoritatea de culoare albă.