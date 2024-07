S-a dat Ro-ALERT! Ursul a ieşit pe stradă, în această staţiune importantă! Mare atenţie, români

Ministrul Mediului a afirmat că în urmă cu un an, la preluarea mandatului în Minister, a emis un ordin pentru reglementarea vânătorii de urși, în scopul prevenirii și gestionării atacurilor. Mai precis, ordinul a stabilit că poate fi vânat un contingent de 500 de urși. După consultări cu diverse instituții, inclusiv cu Academia Română, au fost autorizați aproximativ 220 de exemplare pentru vânătoare.

„Eu cred că atunci când ursul se apropie de comunitate şi riscă să intre şi să pună în pericol viaţa omului trebuie intervenit de urgenţă. Relocarea urşilor nu reprezintă o soluţie. Am vorbit cu administratorii fondului cingetic pe raza căruia s-a produs tragedia de ieri care mi-au spus că în ultimul an au relocat aproximativ 100 de exemplare de urs, în alte fonuri cinegetice. Cu alte cuvinte, am mutat problema dintr-o localitate în alta şi nu am rezolvat-o”, a transmis ministrul Mediului.