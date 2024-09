S-a decis! Anca Dinicu a dezvăluit numele ales pentru copilul pe care îl așteaptă

A dat vestea șoc că va deveni mamă, iar acum ne dezvăluie și numele copilului! Anca Dinicu trăitește cea mai frumoasă perioadă din viața ei, iar așteptarea micuțului e din ce în ce mai grea. În timpul rămas pe care îl mai are, actrița se pregătește intens pentru băiețelul care le va mări familia, iar numele acestuia face parte din pregătiri. Deși este o decizie grea, bruneta a făcut anunțul!

La începutul lunii iunie, chiar de ziua copilului, Anca Dinicu dădea vestea cea mare. Actrița anunța că așteaptă un copil alături de iubitul ei, iar fanii, deși mirați, s-au bucurat nespus de mult pentru ea.

Bruneta trăiește o frumoasă poveste de dragoste și, cu ocazia Zilei Copilului (1 Iunie), a transmis un mesaj foarte emoționant. Actrița în vârstă de 34 de ani a dezvăluit faptul că va deveni mămică pentru prima oară. Bucuria a fost imensă pentru vedetă și a primit o mulțime de aprecieri și felicitări din partea urmăritorilor săi. Desigur, după ce a aflat sexul bebelușului, a pornit în căutarea numelui perfect.

CITEȘTE ȘI: Anca Dinicu este însărcinată pentru prima oară! Cine e tatăl copilului. FOTO

Recent, partenera de scenă a lui Mihai Bendeac a dezvăluit cât de greu îi este să aleagă numele celui mic, dar și variantele pe care le ia în considerare în prezent: