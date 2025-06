S-a făcut lumină! Era sau nu Teodora Marcu însărcinată cu copilul lui Robert Lupu?

Un nou val de informații scoate la iveală aspecte mai puțin cunoscute din viața Teodorei Marcu, tânăra devenită cunoscută după participarea la un reality show televizat. Invitat la emisiunea moderată de Dan Diaconescu, ispita Cătălin Dumitrescu a făcut noi dezvăluirii!

Teodora Marcu a atras atenția publicului larg în urma apariției în emisiunea de tip reality-show „Insula Iubiților”, unde a participat alături de partenerul ei de atunci, Alex Marcu. După încheierea emisiunii, cei doi au continuat relația și, în ciuda unor perioade de separare, s-au împăcat, au format o familie, s-au căsătorit și au împreună un copil de aproximativ trei ani.

Un element constant în fundalul poveștii a fost Robert Lupu, un bărbat din orașul natal al Teodorei, cu care aceasta a avut o relație anterioară. Deși în aparență legătura dintre cei doi se încheiase cu ani în urmă, se pare că Robert a continuat să o caute pe Teodora, chiar și după apariția acesteia în emisiune. Potrivit informațiilor, în anul 2021 a fost emis un ordin de restricție împotriva lui Robert Lupu, interzicându-i apropierea de Teodora.

Un alt aspect care a tensionat atmosfera a fost opoziția părinților Teodorei față de relația acesteia cu Robert. Mama sa ar fi decis chiar să plece la muncă în străinătate în încercarea de a o ajuta pe fiica sa să rupă complet legătura cu bărbatul respectiv. Deși în perioada în care era cu Alex părea că lucrurile s-au stabilizat și că influența lui Robert a dispărut, se pare că acesta nu a putut să stea departe de tânără și sâmbătă a ucis-o.

În paralel, în spațiul public au apărut întrebări legate de paternitatea copilului Teodorei, apărând zvonuri privind o posibilă legătură cu Robert. Cu toate acestea, ispita masculină de la Insula Iubirii susține ferm că Alex este tatăl copilului.

Dan Diaconescu: Da. Păi asta zic. În 2021 el sigur a obținut, adică i s-a obținut un ordin de restricție împotriva Teodorei. Nu mai avea voie să se apropie de ea. Nu știm ce s-a întâmplat din 2021 până acum.

Cătălin Dumitrescu: Asta n-am de unde să vă spun nici eu, sincer să fiu. Cât am păstrat legătura cu ei și când mai vorbeam, nu aduceam în discuție subiectul Robert, că nu era deloc important.

Dan Diaconescu: Părinții lor se împotriveau acestei relații, mă rog, părinții Teodorei, nu erau de acord. Ziceam de relația asta ei cu domnul Robert Lupu, părinții Teodorei nu erau de acord cu ea.

Cătălin Dumitrescu: Nu știu să vă zic dacă au fost sau nu au fost de acord cu relația cu domnul Robert, pentru că e ceva din trecutul ei. Eu pot să vă zic după insulă.

Dan Diaconescu: Da. Și deci acolo după insulă ea a rămas cu Alex Marcu?

Cătălin Dumitrescu: Au plecat separați și am înțeles că s-au împăcat după ce au venit acasă. A rămas și însărcinată, știți foarte bine, are un copil de 3 ani. Au făcut și nuntă. Păi, eu așa vedeam lucrurile de afară. Ce pot să vă zic? Alex o iubea sau o iubește foarte mult. Deci mă gândesc numai la el. Sigur e terminat, săracul. Am încercat să-l sun, n-am dat de el. Îmi dau seama că trece prin ce trece.

Dan Diaconescu: Păi el astăzi oricum a trecut printr-un ordin de restricție și el că a amenințat-o, așa se zice, că a amenințat-o cu moartea pe fata asasinului. Și fata a vorbit cu maică-sa și maică-sa a depus la poliție o reclamație, la poliția din Onești. Și s-a dat un ordin de restricție lui Alex.

Cătălin Dumitrescu: Da, nu sunt la curent cu veștile astea. Vă dați seama că cel mai probabil a vorbit la supărare. Nu cred că Alex este în stare să facă așa ceva. E o veste groaznică. Și ați văzut foarte bine, cred că și imaginele cum s-a întâmplat. A omorât două persoane și a marcat încă… 4-5 câte mai erau acolo, plus copiii care…

Dan Diaconescu: Mai îmi spune altcineva că mama ei a plecat în străinătate, mama Teodorei, ca să muncească doar ca să o scape de Robert acesta, mă rog, să-i facă… Bun. Singura întrebare care plătește în aer, dacă copilul cu care era gravid de ea era al asasinului sau tot al lui Alex?

Cătălin Dumitrescu: Foarte bine că ați punctat acest subiect. Eu unul n-am niciun dubiu că e copilul lui Alex.