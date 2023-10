S-a tuns Maria Dragomiroiu. Cântăreața de muzică populară a renunțat la legendara sa podoabă capilară. Cum arată acum!

La cei 68 de ani ai săi, Maria Dragomiroiu are o podoabă capitală la care multe tinere nici nu îndrăznesc să vizeze. Artista a decis să-și tundă părul și, dat fiind faptul că nu este împătimita saloanelor de înfrumusețare, a mers la o dragă prietenă care stă tocmai în Austria. Cu acest prilej, a dezvăluit și ce face cu părul după ce îl taie.

Cântăreața de muzică populară demonstrează constant că vârsta este doar un număr. Are conturi pe rețelele de socializare și chiar pe TikTok, unde este extrem de activă. Zilele acestea, a dorit să împărtășească și cu fanii ei faptul că s-a tuns.

„Eu am venit aici la un loc special, ceva unic, să îmi tai, din nou, părul. Suntem în Austria, la prietena mea, Zoica, este o zi superbă de toamnă”, spune vedeta.

Ce face Maria Dragomiroiu cu părul său, după ce îl tunde

În timp ce prietena sa o tundea, Maria Dragomiroiu a spus că îi place să ia părul tăiat, să-l toace mărunt și să-l arunce în iarbă. Nu este un secret faptul că își iubește enorm podoaba capitală și nu dorește să arunce o parte din ea la gunoi:

„Oricum eu tot părul mi-l tai mărunt și-l arunc în iarbă, la mine acasă (…) Este o terapie de suflet, pentru mine, excepțională. Îți mulțumesc, Zoica, simt că ești un suflet minunat, și eu, mi Bebe. Suntem aici la o terapie”.

Cum își îngrijește părul

În cadrul unui interviu, artista a mărturisit că nu a fost niciodată la salon și preferă să utilizeze remedii naturale pe părul său. Multă vreme l-a spălat chiar cu săpun de casă.

„Niciodată nu am fost la salon, singură mă aranjez, părul este aşa lung, cum să mă duc să-l spăl într-o chiuvetă la un salon, nu are cum, nu se spală bine! Eu ştiu ce îi trebuie şi trebuie să am loc, apă curgătoare multă, cu duşul, să îl simt eu la mână că este foarte bine limpezit şi ştiu când e gata.

Odată, acum mai mult de 15 ani, într-o emisiune a Mihaelei Rădulescu, am spus că atunci când mi-a căzut foarte mult părul, nu l-am putut opri decât spălându-l cu săpun de casă, şi făcând un tratament cu ou, ulei de ricin şi ulei de măsline, amestecate şi date pe păr. Asta am făcut acum 15-20 de ani.

Acum nu mai e aşa pentru că nu puteam să merg cu săpunul de casă peste tot pe unde am fost prin lumea asta mare, că nu puteam să trec de vamă, aş fi avut probleme, dar nu mi-a mai trebuit. Părul s-a redresat”, a povestit Maria Dragomiroiu pentru Click!.

