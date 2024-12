S-au încins grav spiritele! Ce au putut să-și spună Alex Bodi și Dan Soare e uluitor! Acuze fără precedent, de fapt…MĂCEL! ”Măi, șosetuță!” / ”Ți-a pus cineva pistolul la cap?”

Câteva vorbe ”aruncate” pe TikTok de Dănuț Soare din Brăila, cu o poveste în spate în care era inclus Alex Bodi, a dus la un adevărat scandal! Cei doi și-au încrucișat argumentele pe rețeaua de socializare, iar CANCAN.RO vă prezintă totul, în exclusivitate.

Dănuț Soare a amintit de un Bodi mult mai tânăr, care ar fi împrumutat definitiv o mașină de la o fostă iubită din Brăila. Se întâmpla acum 14 ani, iar de atunci, ”musculosul” a urcat treaptă cu treaptă, iar astăzi este unul dintre personajele cele mai mediatizate de site-urile de monden.

Dan Soare nu-l slăbește pe Alex Bodi: ”M-ai făcut câine…”

Numai că rivalul lui nu s-a oprit. L-a luat în șuturi pe ”fostul” Biancăi Drăgușanu și Emei Uta. A tunat, practic, la adresa lui.

”Băieții mei stau pe rețelele de socializare, băieții mei nu trebuie să te perceapă pe tine drept șmecher! Băieții mei trebuie să știe așa, că ăsta era subiectul: că la Brăila e familia Corbu, care trebuie respectată, că e Gabi Dasaev, la Brăila, care trebuie respectat, la București, Nuțu, Caranii, că sunt șmecheri veritabili, că sunt Duduienii… În fiecare oraș sunt băieți șmecheri. Tu nu ești șmecher. Ăsta a fost subiectul, nu voiam răspuns de la tine și nici nu mă interesa vreodată. Asta e doar gălăgie. Eu trebuia doar să-mi ating scopul. Băieții mei nu trebuie să te aibă pe tine exemplu, pentru că ai niște reclamații, măi, băiatule, nu numai asta cu fata, că fata nici nu voia să ajungă la tine. Dar tu nu ești în liga asta de șmecheri.

Tot continui să ataci familia asta, ieri ai jignit-o, m-ai făcut câine… Tu vrei să spui că, în urmă cu nu știu câți ani, ghepardul nu s-a băgat în familia ogarului. Adică, ca și cum ți-ar fi zis ceva soția mea, tu, macho man-ul, și tu nu te-ai băgat. Bă, băiatule, au mai fost de ăștia, așa, care se iau de soțiile oamenilor. Ai ceva de vorbit? Eu vorbesc bărbătește. Ai ceva cu mine? Vorbește cu mine! Nu vorbi de soții, că au fost cazuri, de-a lungul timpului, când au rămas doar banii… Tot așa, de ăștia ca tine, care s-au luat de nevestele oamenilor! Ai înțeles, mă, șosetuță? Că altceva nu ai să fii niciodată! Că șmecheri sunt alții. Tu nu ești șmecher, poți să pedalezi, să patinezi cât vrei.

Ia-te de mine, nu de altcineva, că tu întorci fundul pentru bani. Copiii mei nu trebuie să aibă exemple ca tine, ei trebuie să știe de alții că sunt șmecheri. De șmecheri adevărați, așa-i cresc eu. Și dacă tot ai ceva de spus, spune-mi mie, du-te…de femeie! Ce tot bați în fata asta? Ai vrut să mă marchezi pe viață, ca și cum s-a dat Alina la tine! Bă, pisicule, să-mi dea Dumnezeu putere să traversez pe partea cealaltă dacă mă întâlnesc cu tine. Și nu te mai lua de fata asta, boschetule, noi suntem o familie unită și poți tu să latri că eu nu te-am băgat în seamă, nu cu tine vorbeam în acel TikTok”, a spus Soare.

Alex Bodi l-a ”mitraliat” pe Dan Soare: ”Când te-ai urcat în avion ultima dată?”

Iar Alex Bodi nu a încheiat disputa. A urmat un live în care ”musculosul” l-a desființat pe Soare.

”Nu-ți dai seama cât de frustrat poți să fii. Și fața aia de dement bolnav. Dacă tu nu realizezi că dacă nu făceai un video, să te bagi în seamă, să-ți cauți audiențe cu mine, trebuia să-mi zici. Că te ajutam și-ți ridicam contul. Tu faci prăduieli online, că-s adevărate, că nu, și după aia spui că vrei să faci ceva constructiv, educativ. Tu pe mine nu ai cum să mă educi, că nu ești un exemplu de șmecher. Eu, unul, nu am zis că sunt șmecher, nu sufăr de șmecherie, nu sufăr de mafiotisme.

Tu trebuie să-ți educi copiii, sau pe cine vrei tu să educi, în privat. Și dacă vorbești de onoare și caracter, tu nu ai. La statutul tău de bărbat, dacă te întreabă alt șmecher cu ce te ocupi, tu ce-i zici? Ce faci tu? Ești vreun luptător, că ai făcut șapte video de jiu-jitsu acum cinci ani… Ce ești tu, de fapt? Zi care-i poziția ta de bărbat șmecher, că stai cu unii oameni la masă. Eu am fost un copil, mă, de pe stradă, mic și amărât, am pornit de la zero, poate ca și tine, toți ne-am făcut un viitor, toți ne-am luptat să ne facem o viață mai bună. Bagi tu invenții că eu fac banii altfel. Păi tu cum faci, mă, banii. Tu îi tragi pe oamenii ăștia care au copii?

Păi ei își dau seama, realizează ce se întâmplă… Un băiat plecat dintr-un cartier dintr-un orășel din Ardeal și a ajuns în diferite locuri și stă cu oameni la masă pe care tu îi vezi la televizor. Le dai like-uri. N-am vrut să fiu arogant, dar tu mă obligi să fiu obraznic. Tu băieților tăi ce le spui că ești în 2024? Mi-e rușine să zic ce faci cu munca ta, să nu mai intru în altele. Tu ce le spui copiilor tăi când mai cresc, cum ai făcut tu banii? Că și eu am făcut anumite lucruri la viața mea, acum 10-12-15 ani. Dar eu am făcut exact invers. La mine, mamele fetelor mele se plimbă cu mașina, se distrează, au casă de la mine, au bănuț de la mine, merg în vacanțe de la mine… Eu sunt stâlpul casei. Eu fac bănuții, tu ce faci? Păi tu în maximum doi ani ești singur, bă, boșorogule!

Și tu nu te umfla, să zici tu că dai ochii cu mine! Cu ce să dai ochii cu mine? Ajung să cobor la nivelul tău. Tu faci maimuțăreli să impresionezi oamenii. Toți oamenii ăștia pe care i-ai implicat sunt șmecheri. Tu ai văzut că eu sufăr de șmecherie?

Tu ai niște harfe de zici că ești Don Corleone. Ce-ai făcut tu la Madrid? Vrei să spun? Schimbai taberele… Depinde cu cine ieșeai din oraș. Numai că eu nu-s sifon ca tine. Tu trebuie să înțelegi că dacă nu începeai cu video, ți-a pus cineva vreun pistol la cap să vorbești de mine??, te-am deranjat eu, vin eu la cortul tău să-ți spun ceva sau ți-am deschis eu biroul să întreb de tine? Te-ai băgat tu în seamă să faci audiențe. Nu mai puteai, te rodea la stomac. Lasă-mă în pace, tu chiar vrei să te dau exemplu? În atâția ani îmi văd de pătrățica mea, nu deranjez pe nimeni, tu crezi că ai putere? Tu ești din desene animate.

Când ți-ai luat ultima dată familia și ai plecat într-o vacanță? Când te-ai urcat într-un avion să-ți duci copiii sau soția, să îi plimbi, să-ți faci talentele? Ce haine ai, mă, pe tine, ce investești în tine? Îmi zici tu mie să fiu cu picioarele pe pământ! Păi eu sunt cu picioarele pe pământ. Pentru că am bază. Știi cine-i baza? Eu. Potolește-te. Acum ce faci, cerșești pe TikTok atenție? Nu ți-e rușine, mă, la 40 sau 45 de ani cât ai să mă pui pe mine în situația să-ți dau răspunsuri? Ești caz de internat!”, a fost răspunsul, încă o dată, a lui Alex Bodi.

