S-au temut Tzancă Uraganu și Irinel Columbeanu pentru viețile lor? Dezvăluiri neștiute: „Acolo nu există decât pistoale și gloanțe”

Tzancă Uraganu, pe numele său real Andrei Velcu (33 de ani), a fost invitat, alături de Irinel Columbeanu (66 de ani) în cadrul emisiunii online „Fiță cu Adiță”. Cântărețul a vorbit, printre altele, despre locurile în care a mers să susțină un act artistic și dacă s-a temut, vreodată, pentru viața lui. De altfel, la discuție a luat parte și fostul milionar, aducând în actualitate afacerea cu „columbeanit” care l-a dus în sapă de lemn. Vezi mai jos ce au vorbit în emisiune.

Întrebat dacă s-a temut vreodată pentru viața lui, Tzancă Uraganu (33 de ani) a răspuns prompt. Cântărețul îndrăgit de români a precizat că, la momentul actual, există o anchetă în desfășurare a DIICOT, referitor la situația în care primise amenințări de la interlopi. CANCAN.RO v-a prezentat, treptat, în ce a fost implicat artistul, iar informațiile pot fi consultate și AICI.

Vezi și IRINEL COLUMBEANU, SCOS DIN SĂRĂCIE DE TZANCĂ URAGANU! VA AVEA UN POST ÎN TRUPA LUI DE MANELE ȘI ÎI VA CONDUCE AUTOMOBILUL ROLLS-ROYCE!

Pentru propria viață nu se teme, mărturisește artistul. Însă, teama este îndreptată către familia sa, mai ales pentru copii. De altfel, cântărețul de 33 de ani a expus câteva situații în care s-a aflat, atunci când a trebuit să susțină momente artistice.

„Pentru mine, nu prea pot să zic că mă tem pentru viața mea. Chiar și când a fost problema asta, cu interlopii ăștia, pentru familie da, pentru copii. Pentru că oamenii erau foarte puși pe rele. Eu, ca om, nu mi-e așa frică. Am cântat, de-a lungul anilor, chiar și la cei mai răi oameni. Oameni cu care nu ai cum să te înțelegi. Și am plecat cu fruntea sus, am cântat. Am fost chiar și în partea aceea, în Republica Moldova. Nu există seară în care să nu spun „Tatăl Nostru”. Am cântat la Chișinău, la oameni care trag cu pistoale, am cântat în Sicilia. Acolo, la fiecare poartă, vedeai doar urme de gloanțe. Pe străzi, porțile la oameni… Acolo nu există decât pistoale și gloanțe. Și am cântat acolo. Asta e, mergem înainte. Orice meserie, în viața asta, e cam riscantă”, a continuat artistul.