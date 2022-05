Salariile polițiștilor în 2022. Cine câștigă peste 10.000 de lei

Angajații de la Poliția Română și-au manifestat adesea nemulțumirea față de salariile pe care le primesc. Pentru a rezolva problema, Guvernul a emis un proiect de ordonanță de urgență care prevede modificarea sumelor nete și brute pe care le primesc oamenii legii.

Conform datelor furnizate de Europol, din data de 1 iulie 2022, salariile polițiștilor vor suferi modificări. Sumele pe care le vor primi depind pe gradul pe care îl au, după cum este și cazul profesorilor și al altor categorii.

Cel mai mic salariu este al unui agent de poliție care nu are funcție de comandă. Sumele pe care le poate primi un astfel de angajat sunt cuprinse între 1.520 de lei și 4.564 de lei, în funcție de vechimea în muncă. Pe următoarea poziție se situează ofițerii de poliție care nu au funcții de comandă, cu salarii între 2.383 de lei și 10.277 de lei.

Cine are cel mai mare salariu din poliție

Cele mai mari salarii din poliție sunt ale persoanelor ale ofițerilor de poliție cu funcții de comandă și care au vechime. Salariul minim pentru acest post este de 5.187 de lei, dar poate ajunge până la 24.668 de lei.

În topul salariilor din poliție intră și angajații de la Ministerul Afacerilor Interne. Spre exemplu, un funcționar public care nu are funcții de comandă poate câștiga până la 12.860 de lei. Când este vorba depre un funcționar care are are și comandă, salariul ajunge la 12.127 de lei.

În cazul personalului contractual care are funcții de comandă, salariul pornește de la 5.644 de lei și ajunge până la 12.776 de lei.