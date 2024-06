Sânziana Buruiană, dată în judecată pentru că nu a mai plătit celulele stem recoltate la nașterea primei fiice: ”Nici nu am fost anunțată!”

Sânziana Buruiană se află în mijlocul unui proces, după ce clinica unde își păstra celulele stem recoltate la nașterea fiicei sale, Izabela, a decis să o acționeze în judecată. Ea a refuzat să plătească pentru serviciile respective timp de șase ani, iar motivul acestui refuz a fost explicat personal de către Sânziana. Iată ce a spus vedeta!

Viața Sânzianei Buruiană este pe zi ce trece mai frumoasă datorită celor două fiice ale sale, Izabela și Antonia, din mariajul cu Nicolae Zuluf. Fiica cea mică a blondinei este încă dependentă de laptele matern, chiar dacă fosta asistentă TV a spus că și-ar dori să întrerupă alăptarea, având probleme de sănătate. Recent, Sânziana Buruiană a descoperit însă că are o datorie considerabilă la clinica unde au fost recoltate și depozitate celulele stem ale fiicei sale, Izabela Zuluf, în prezent în vârstă de 8 ani.

Clinica a dat în judecată-o pe Sânziana, acuzând-o că a refuzat să plătească pentru stocarea celulelor stem ale fiicei sale, Izabela Zuluf, în ultimii șase ani. Sânziana a solicitat rezilierea contractului privind celulele stem, dar clinica a refuzat și a demarat acțiuni legale împotriva ei. Sânziana afirmă că nu a fost notificată oficial să se prezinte în fața Tribunalului și a aflat recent că a pierdut procesul și este acum obligată să plătească datoria, conform Click.ro.

„Celulele stem nu se plătesc pe lună, se plătesc pe an, cam 1000-1500 lei pe an trebuie să dai. Dar, eu nu le-am mai plătit, am cerut să reziliez contractul pentru că am aflat de la doctori că ele sunt folositoare doar cât este copilul mic, și nu cum mi-au spus ei că până la 18 ani, că ar putea să le folosească cineva din familie, nu este adevărat!

La un moment dat, am avut nevoie pentru mama mea care făcea un tratament și mi-au zis doctorii că nu sunt suficiente cele de la copil, sunt prea puține. Le-am spus asta și mi-au zis că sunt obligată, conform contractului, să le plătesc până la 18 ani.

Adică ce rost are să plătesc pentru un lucru de care nu o să mă folosesc, în mod clar, niciodată?! Eu le-am plătit vreo doi ani, dar de șase ani nu le-am mai plătit. M-au găsit recent, pentru că aveam contractul făcut pe o adresă veche, și mi-au zis că a fost un proces, de care eu nici măcar nu am fost anunțată, și pe care l-am pierdut!

Eu nu vreau să plătesc nimic! Nu au ce să-mi facă, eu nu am nici un venit, nu am nimic pe numele meu! Pot să-ți pună o poprire ceva. După părerea mea, ceea ce fac ei este o înșelătorie!”, a transmis Sânziana Buruiană, conform sursei citate mai sus.