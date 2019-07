Sânziana Buruiană, victima hackerilor: ”Mi-au dispărut toate fotografiile, contactele, tot ce aveam”

După ce mai multe vedete au fost victimele hackerilor, iată că și Sânziana Buruiană a căzut în plasa lor.

Este un adevărat fenomen! Se fură conturi de Instagram și Facebook într-o veselie. Iar ultima victimă care a căzut plasă hackerilor este nimeni alta decât Sânziana Buruiană. Blondina nu mai are acces la contul ei de Facebook și este în culmea disperării. (CITEȘTE ȘI: SÂNZIANA BURUIANĂ TRECE PRIN MOMENTE CUMPLITE. TATĂL EI A FOST INTERNAT DE URGENȚĂ, IAR VEȘTILE SUNT TRISTE)

„M-am trezit fără contul de Facebook. Nu știu ce s-a întâmplat…mi-au scris foarte multe prietene că nu mă mai pot găsi, ele chiar au crezut că le-am blocat. Mi-au dispărut toate fotografiile, contactele, tot ce aveam… Nu știu dacă cineva a vrut să-mi acceseze contul sau este vorba doar de o persoană care a acționat din neștiință”, a spus Sânziana Buruiană pentru Spynews.

Sânziana Buruiană vrea să o introducă pe fetița ei în lumea modelling-ului

Sânziana Buruiană are o minunăție de fetiță pe care o iubește mai presus de orice. Blondina vrea ca micuța ei să aibă parte de un viitor strălucit așa că s-a gândit să o ducă pe Izabela la concursuri de Miss. Zis și făcut! Micuța cu ochi albaștri a participat la diverse concursuri la doar trei anișori, iar acum mămica ei vrea să o introducă în lumea modelling-ului.

„Repetăm acasă, îi place foarte mult. Mă copiază, îi place să se aranjeze. Și am zis să o duc și la concursul ăsta de miss. Sunt două probe. O probă de ținută de zi și cea de-a doua probă de rochie de seară. Sunt coafate, dar fără machiaj. La primul concurs am întâlnit niște cazuri și chiar am rămas șocată cum la 3 ani poți să transformi copilul.

Am văzut o fetiță de 3 ani care părea vopsită. Sunt mămici care doresc ca copilul să meargă de mic la aceste concursuri. Și e o disperare, așa. E mare îmbulzeală…. Am văzut fetițe care la 5 ani au prima linie de cosmetice pentru copii, parfumuri, șampoane sau propria păpușă și mi-aș dori să o implic în chestii de genul acesta”, a spus Sânziana Buruiană la ”Vorbește lumea”.