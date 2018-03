Sărbătoare mare pe 25 martie 2018. Tradiții și superstiții de Buna Vestire care îți aduc noroc tot anul dacă le îndeplinești

Sărbătoare mare pe 25 martie 2018. Tradiții și superstiții de Buna Vestire. Data de 25 martie este foarte importantă pentru creștinii ortodocși, pentru că în această zi este prima mare sărbătoare de primăvară – celebrarea momentului anunțării Fecioarei Maria de către Arhanghelul Gabriel că va concepe și va deveni mama lui Iisus din Nazaret. În cultura populară, sărbătoarea de Buna Vestire mai este cunoscută și sub numele de „Blagoveștenie” sau „Ziua Cucului”, dar și „Sărbătoarea Zămislirii Domnului”.

Rugăciunea care te ajută să te căsătorești dacă o spui în ziua de Blagoveștenie



În această zi sfântă, bătrânii spun că toți cei care își caută sufletul pereche trebuie să spună rugăciunea de mai jos. Chiar și cei care se află deja într-o relație sunt sfătuiți să aprindă o lumânare și să rostească rugăciunea aceasta în timp ce stau în fața unei icoane.

„La Tine alerg, Doamne, nădejdea mea, întărirea mea, lumina vieții mele. Ajută-mă să am o familie bineplăcuta Ție, o familie peste care să se reverse mulțimea binecuvântărilor Tale. Ferește-mă, Doamne, de tot răul. Ferește-mă de o alegere greșită. Ferește-mă de minciuni, de răutate, de desfrâu. Să nu mă înșele frumusețea cea degrabă trecătoare, ci să caut mai ales frumusețea sufletească. Amin!”

Sărbătoare mare pe 25 martie 2018. Tradiții și superstiții de Buna Vestire. În funcție de zonele țării, Blagoveștenia are numeroase semnificații pe lângă cea religioasă.

13 obiceiuri și tradiții de respectat ca să îți meargă bine tot anul

– Sărbătoarea de Buna Vestire nu este deloc numită întâmplător și „Ziua Cucului”, pentru că numeroase superstiții sunt legate de această pasăre des întâlnită în folclorul popular românesc. Se spune că în această zi de primăvară cucul cântă pentru prima oară în anul respectiv. În cazul în care cineva aude pentru prima dată cântecul cucului trebuie să numere în gând de câte ori cântă cucul (“își strigă numele”). Astfel, va ști câți ani mai are de trăit, potrivit garbo.ro.

– O altă superstiție păstrată din bătrâni este aceea ca nu care cumva să te prindă primul cântat al cucului abătut sau mohorât și nici cu cu stomacul gol. Trebuie să te veselești în această zi dacă nu vrei să “te spurce cucul” și să-ți meargă toate de-a-ndoaselea pe tot parcursul anului.

– În anumite zone ale țării, creștinii obișnuiesc să așeze pe pragul caselor o tavă cu pâine și sare pentru că îngerii să treacă și ei pragul casei respective și să vina să ia bucățele respective. Se crede că ei vor veghea asupra casei și familiei care le-a deschis usa…

– În această zi din Postul Paștelui, în calendarul creștin ortodox este dezlegare la peste. În popor, se crede că cel care mănâncă pește în această zi va avea parte de un an ușor, în care se va simți precum se simte peștele în apa. Totodată, cei care vor consuma pește în această zi vor fi precum peștele, sănătoși și zburdalnici pe tot parcursul anului.

– În Maramureș, există obiceiul de a aduna lucrurile de prisos de prin curți și gospodarii și de a le da foc într-un ritual simbolic cunoscut și sub numele de „Noaptea focurilor”. Lângă acest foc care arde până în zorii zilei și are rolul de a purifică pământul și de a-l dezmorți (ca și pe pragul caselor în anumite zone), se așează apa, pâine și sare că hrană pentru îngeri. Străbunii noștri au asociat îngerilor anumite atribute pamantesti… Se spune că focul îi încălzește, pâinea și sărea le domolește foamea pântecelor, iar apa le stinge setea. Mai mult, atunci când focul se stinge, este bine să dai de pomană, dar și să primești această pâine. – Conform unei superstiții moștenite din bătrâni, cine se ceartă tocmai în această zi va avea parte de mâhniri și neînțelegeri cu ceilalți de-a lungul întregului an.

– Fiind o sărbătoare atât de mare și sfântă, lucrul în gospodărie și muncile domestice nu sunt nici ele indicate. În zonele Bucovinei, spre exemplu, oamenii cu frică lui Dumnezeu ar trebui să evite să pună ouă sub cloșca chiar în această zi. Tradiția spune că puii din aceste ouă vor avea două capete și patru picioare.

– În anumite părți ale țării, pentru un an rodnic și bogat în recolte și poame, pomii din grădini sunt “amenintați” cu toporul și invocați să rodească, dar și stropiți cu țuica.

– În același timp, a auzi primul cântec al cucului venind dinspre partea stânga sau spatele unei persoane nu este perceput drept un semn benefic și atrage după sine vești rele. Dacă în schimb, auzi cucul cântând dinspre partea ta dreaptă însemnă că vei auzi de bine în curând și îți va merge bine în anul respectiv.

– A auzi cucul cântând în acea zi, dar și toată primăvară era considerat a fi un semn sumbru, indicând că persoană respectivă nu va mai avea mult de trăit.

– Mai mult, atunci când auzi cucul cântând pentru prima oară de Bunavestire, pentru a avea parte de un an îmbelșugat, plin de sănătate și curățenie sufletească, este bine să ai straie curate, să fii primenit și să porți cu tine o monedă.

– În anumite zone ale țării, creanga copacului pe care a cântat cucul de ziua sa era tăiată și pusă în scăldătoarea fetelor. Se credea astfel că tinerele vor fi dragi flăcăilor și pețite în curând.

– În alte zone ale țării, s-a împământenit un obicei străvechi prin care fetele tinere obișnuiau să pună grâu la încolțit în străchinele de lut. Dacă boabele de grâu încolțesc în curând… iată un semn divin că în primăvară respectivă pământurile vor fi fertile și rodnice și că primăvara își va intra de-a binelea în drepturi.

– O altă tradiție din bătrâni spune că în această zi nu este bine ca pescarii să arunce peștilor în apa firimituri de mămăligă pentru că altfel peștii vor muri.