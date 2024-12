Sărbători de coşmar pentru Cătălin Botezatu: a pierdut o sumă uriaşă de bani şi… Celebrul designer, nevoit să îşi anuleze toate planurile: “Abia așteptam să treacă Crăciunul”

Știți cum se spune: „socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg”. Iată cum planurile lui Cătălin Botezatu au fost date peste cap, ba chiar a pierdut și bani. Trebuia să petreacă sărbătorile de iarnă pe un vas de croazieră de lux, pentru care a plătit și un avans consistent, însă… n-a fost să fie. Cu toate acestea, celebrul creator de modă l-a așteptat pe Moș Crăciun în Emiratele Arabe. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Cătălin Botezatu a povestit ce turnură a luat întreaga situație. Planurile sale pentru Crăciun erau bine stabilite, după croaziera cu pricina urma și o escapadă în Tulum, iar designerul a fost nevoit să renunțe la ambele. În plus, ne-a dezvăluit și care este motivul pentru care Moș Crăciun nu i-a putut aduce ce și-a dorit.

Cătălin Botezatu este mare amator de vacanțe în țări exotice și locații fabuloase. Planul pentru Crăciunul de anul acesta era bine pus la punct, însă a fost dat peste cap pe neașteptate. Bine, nici varianta de rezervă nu a fost una neplăcută, ba dimpotrivă. Singurul dezavantaj este că a pierdut o sumă consistentă de bani, care reprezentau avansul pe care l-a dat pentru croaziera de sărbători.

În schimb, Cătălin Botezatu a petrecut Crăciunul în Dubai, deoarece a avut mai multe evenimente în acea perioadă în Emiratele Arabe. Cât despre cadourile de la Moș Crăciun, anul acesta nu a primit ce și-a dorit. Dorințele sale nu au fost de ordin material, și-a dorit din suflet să primească fericire și iubire. Însă referitor la partea amoroasă, lucrurile sunt mai complicate, iar designerul l-a iertat pe Moș Crăciun pentru că nu i-a adus ceea ce și-a dorit.

„Am avut niște planuri de Crăciun, dar s-au năruit, pentru că eu am lucrat în toată perioada Sărbătorilor. Așadar Crăciunul l-am petrecut în Dubai, pentru că am avut mai multe evenimente acolo. Mi-aș fi dorit să merg pe o croazieră și chiar am pierdut avansul pentru asta. Apoi trebuia să plec în Tulum, însă planurile s-au schimbat. În orice caz, vreau ca de la începutul anului să plec neapărat undeva la soare. Îmi amintesc cu drag de toată perioada sărbătorilor, în copilărie, era acel freamăt, agitație și abia așteptam să merg cu colindul. Era altfel atunci, tradițiile erau altfel. Acum bucuria a fost înlocuită cu demența și nervii traficului, specifice acestei perioade.

Eram extrem de fericit când eram mic, nu îmi făceam griji dacă am prieteni sau iubită, totul era magic. Atunci singura grijă era să primesc cadouri, să mă distrez. Eu de obicei sunt Grinch în perioada aceasta și abia așteptam să treacă Crăciunul. Nu mi-am dorit ceva anume e la Moș Crăciun anul acesta, i-am cerut doar sănătate și fericire, poate și puțină iubire, încă o aștept, nu mi-a pus-o sub brad încă. La mine cu iubirea e mai greu, pentru că fericirea și iubirea implică multe lucruri profunde”, a declarat Cătălin Botezatu pentru CANCAN.RO.

