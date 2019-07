Confidenta regretatului artist Aurelian Preda face dezvăluiri care vor șoca întreaga lume. Meri Stipo, cea care este și nașa Anei Maria Preda, dă cărțile pe față și spulberă secretele pe care Aurelian Preda le-a luat cu el în mormânt. Tot adevărul șocant despre femeia și cei trei copiii cu care Aurelian Preda se mândrea la televizor, ce l-a legat pe regretatul artist de Nicușor Iordan și ce îi transmite acestuia după ce ar fi abuzat-o sexual pe Ana Maria, sunt doar o parte dintre dezvăluirile făcute într-un interviu acordat în exclusivitate emisiunii CANCAN.RO, de la Romania TV. (CITEŞTE ŞI: Apar amănunte-bombă în scandalul sexual care zguduie lumea muzicii populare)

Meri Stipo și Aurelian Preda au fost colegi de liceu. Legătura dintre ei a fost bine cimentată, iar Meri i-a devenit nu doar confidentă regretatului artist, ci un ajutor ca de la soră la frate. Asta în ciuda faptului că Aurelian o prezenta în presă ca fiind soția și mama copiilor lui. Total fals. Meri este și nașa de botez a Anei Maria Preda, iar acum o susține în demersul pe care l-a făcut împotriva lui Nicușor Iordan.

“Iordan a abuzat fizic, psihic, de Ana”

“Sunt multumită sufletește că Ana Maria Rosa s-a îndepărtat de Nicușor Iordan și l-a dat în judecată pentru abuz sexual, șantaj și pornografie infantilă. Sper ca justiția să-și facă datoria pentru că există dovezi concrete, uluitoare împotriva acestuia, care trebuia să-i fie ca un tată, să fie alături de ea, dar el a profitat de sensibilitatea ei și a supus-o la orori de neimaginat. Și sper ca atât justiția, cât și Dumnezeu să ia măsuri împotriva acestuia.

Iordan a abuzat fizic, psihic, de Ana. Nu trebuia! Indiferent, că l-ar fi provocat… acest copil era minor, avea 16 ani. Era fiica celui lână care tu ai petrecut ani de zile. Dar motivul pentru care a făcut-o e că a aflat, atunci, la moarte, că Aurelian nu i-a lăsat nimic. Și atunci a început șantajul. Pentru ca el, în mintea lui bolnavă, a crezut că făcând acest lucru va rămâne în casă. Și Ana va fi constrânsă să tacă, să nu spună nimănui“, ne-a mărturisit Meri.

Ica, nepoata lui Aurelian Preda, a adus-o pe lume pe Ana Maria fără să se știe prea multe despre tatăl ei biologic. Aurelian Preda s-a decis s-o crească pe Ana Maria ca pe propria fiică, rugând-o pe Meri să-i fie nașă de botez, alături de soțul ei, un avocat italian. Meri le-a oferit și o locuință în centrul Capitalei, acolo unde după doi ani a apărut și Nicușor Iordan. Meri susține că a simțit încă de la început o chimie nefirească între cei doi soliști. (CITEȘTE ȘI: FIICA REGRETATULUI AURELIAN PREDA, PRIMA DECLARAȚIE ÎN SCANDALUL SEXUAL DIN MUZICA POPULARĂ)

“Această dragoste a durat până când Aurelian s-a stins”

“I-am găsit în casă și Aurelian mi l-a prezentat ca fiind un prieten care îl poate ajuta cu Ana, nu în rol de mamă, pentru că mama Anei exista și era întotdeauna lângă ea. Să-l ajute, așa mi-a explicat… dar eu am înțeles imediat că între cei doi era dragoste la prima vedere. Și această dragoste a durat până când Aurelian s-a stins.

Și-a însușit rolul de tată, al doilea tată. Dar acest rol de al doilea tată de bun samaritean care părea în fața publicului că se dădea drept al doilea tată, că are grijă de Ana, că o sprijină, după care s-a dovedit că nu era așa. Că, de fapt, el o folosea pentru alte scopuri“, ne mai spune femeia.

“Dedesubt era monstrul care abuza de Ana”

După moartea lui Aurelian Preda, Ana i-a mărturisit nașei sale că nu este tocmai bine în compania lui Nicușor Iordan. Meri a sfătuit-o atunci, să vină la mama ei în Italia: “La care ea mi-a zis, da, cred că o să mă decid să plec pentru că sunt foarte tristă pentru că Nicușor și-a făcut o prietenă și este foarte rea cu mine, mă acuză de unele lucruri, sunt foarte răi. I-am spus că e mai bine să se îndepărteze și să nu mai facă pe acoperitoarea, pe cea care îl ajută în minciuni, în aberațiile pe care el le-a spus întotdeauna.

El mergând pe premisa că este omul care o salvează pe Ana, dedesubt era monstrul care abuza de Ana. Ana nu a mai suportat, în viața lui Nicușor Iordan a intrat o persoană care o amenința pe Ana cu niște filmulețe urâte, mă rog, sunt puse la dosar, și nu vreau să intru în aceste lucruri, și atunci ea a decis să meargă la mama ei și să spună despre toate ororile la care o supunea acest, nu om, nu ființă umană, nu știu cum să-l numesc. Eu nu știu cum nu-i este frică de Dumnezeu, să iasă în public să râdă, să îmbrățișeze numele lui Dumnezeu, cruci, să se fotografieze lângă biserici și să fie insensibil la toate mizeriile pe care le-a făcut“.

“Mama lui Aurelian Preda niciodată nu l-a suportat pe Nicușor”

Confidenta lui Aurelian Preda face dezvăluiri halucinante din viața regretatului artist. Aceasta susține că Aurelian și-a croit o imagine în fața fanilor total neadevarată: “Aurelian Preda întotdeauna nu a avut curaj să recunoască public sentimentul care-l lega de Nicușor Iordan și, de aceea, el a recurs la metoda de a inventa povești, de a folosi familia mea ca fiind familia lui. Copiii mei ca fiind copiii lui, eu ca fiind soție. Niciodată!

Aceste roluri nu au fost niciodată, copiii mei sunt copiii mei, el nu a avut niciodată soție, nu a avut copii. El singurul copil legal, dar nu biologic, este Ana. Ana fiind fiica nepoatei lui. Lui i-a fost frică de public, i-a fost frică să nu piardă această popularitate, dar nu a fost corect pentru că el putea să-și trăiască viața privată departe de lume și să-și creeze cariera fără niciun fel de probleme, pentru că din punct de vedere profesional era la înălțime.

Îmi aduc aminte că din iubire pentru Nicușor Iordan, el își certa familia, se certa foarte mult și cu mama lui. Mama lui Aurelian Preda niciodată nu l-a suportat pe Nicușor. Îmi aduc aminte că de multe ori când veneam, îi găseam mereu în conflicte și mama lui Aurelian îmi spunea mereu că mai bine să moară decât să mai suporte. El profita foarte mult de Aurelian pentru că lua multe antidepresive, și el profita, îi spunea cum trebuie să facă, el îi dădea sfaturi și în privința cântăreților, pe cine să ia, pe cine să filmeze“. (NU RATA: IMAGINI EMOȚIONANTE DE LA MORMÂNTUL CÂNTĂREȚULUI AURELIAN PREDA)

“El spunea aberații, că are familie, că are copii”

Aurelian Preda i-ar fi interzis mamei Anei să apară împreună în public pentru că semănau și astfel s-ar fi aflat adevărul. “Nu voia să apară pe stradă una lângă alta pentru că era contrar celor spuse de el. El spunea aberații, că are familie, că are copii, că are nevastă. Și spunea de mama Anei, odată că a murit, odată că sunt eu, nici el nu era decis. Ana era obligată să-mi spună mie mamă, și Icăi să-i spună Ica. Ceea ce le-a făcut foarte mult să sufere, atât pe Ana cât și pe Ica. Ana a aflat că mama ei este Ica când ea avea opt ani.

Ica a suferit enorm pentru acest lucru. Trebuie să fie condamnați de lume atât Preda, cât și Iordan. Pentru că ei s-au folosit de Ana. Ana a fost carne pentru ciorbele multor bucătari. Ica nu trebuie să fie criticată, pentru că cei care o critică nu știu adevărul. Nu sunt la curent cu absolut nimic. Și nu vor să se pună în locul acestei mame pentru că ei au fost orbiți de imaginea acestor doi cântăreți. Pentru că ei doi au apărut la televizor și au spus tot felul de aberații și tot felul de povești nemuritoare. Ana a fost victima tuturor acestor oameni fără suflet“, ne mai dezvăluie Meri.

“A murit și nu a fost în stare să clarifice viața lui”

Aurelian Preda i-a cerut confidentei sale să devină nașii unui apropiat. Cum soțul doamnei Meri este în Italia și a refuzat să participe la eveniment, Aurelian s-ar fi folosit de acest prilej ca să demonstreze în fața fanilor că are o familie. La nuntă au participat și Ana, dar și Nicușor.

“Mi-a zis, uite, acești prieteni sunt sărăcuți și nu prea au finanțe, vrei să-i cununi? Mi-a zis, stai liniștită că în România se poate cununa și nefiind căsătoriți. Eu vorbesc cu finul, vorbește cu preoții și putem cununa. Și așa s-a întâmplat. Au vorbit cu preoții, au aranjat… banul vorbește. Și uite că s-a rezolvat.

Mi-am dat seama, după aceea, că el a făcut-o pentru publicitate, a făcut-o ca să apară că are familie, că are nevastă, că are copii. La un an de zile după ce am cununat aceste persoane, am hotărât să-l dau afară din casă. Atât pe el, cât și pe Nicușor Iordan. Și cu mare durere era și Ana, sufletul meu. Am suferit enorm că a trebuit să-i dau afară pentru că ei publicau că eu sunt familia lui Preda, copiii, dăduse și un anunț unde spusese că soțul meu decedase într-un accident, ceea ce nu este adevărat.

Mie îmi pare rău că nu a fost în stare să spună până să moară adevarata lui identitate. Viața lui. Eu îmi aduc aminte că un an înainte să moară eu i-am dat telefon și m-am certat cu el și i-am spus de ce nu ieși în fața publicului să spui adevărul? Și el a zis că voi ieși până voi muri. Și mai zice: te rog să mă ierți pentru că m-ai ajutat, ai fost alături de Ana, de familia mea. Și i-am spus că eu nu iert ceea ce mi s-a făcut, dacă te iartă Dumnezeu. Și uite că a murit și nu a fost în stare să clarifice viața lui. Asta este problema lui ce va face cu cei din cer.

Atunci când i-am dat afară, ei n-au plecat cu mâna goală. Au luat cam două camioane de mobilă și de lucruri. Le-am spus să i le dea Anei, dar eu am aflat acum că nu i-au rămas Anei, au fost duse la țară, la Nicușor Iordan. Dacă e să-i cer lui Iordan, ar trebui să-mi plătească vreo 13 ani de stat gratis în casele mele, de mâncat, plus ce venea prin Italia împreună cu Preda și erau tratați ca niște prinți, și el ca un obraznic mă numește pe mine «Satana de la Roma». Wow! Vreau să văd care dintre noi este Satana“, povestește femeia. (VEZI AICI: Acuzații de șantaj și pornografie infantilă în cel mai nou scandal sexual din muzica populară)

Ce plănuiește Meri

Nașa Anei și confidenta lui Aurelian Preda este denumită pe contul de socializare al lui Nicușor Iordan ca fiind Satana de la Roma. Tot acolo, taberele sunt împărțite în răsunătorul scandal sexual. Pentru că a fost denigrată, Meri se gândește să le intenteze procese tuturor celor care au scris mizerii despre ea. Cu atât mai mult cu cât soțul ei este un avocat apreciat în Italia.

“Câteva vite cu conturi false și să înceapă lupta de critici la adresa mea, a familiei mele, la adresa Anei, mamei ei, și să atașeze fotografii cu mine, să jignească și să arunce cu gunoi în noi. Aceste vite cu conturi false au mâncat în casele mele. Aceste mizerii care m-au jignit au fost aduse de Aurelian Preda în casa mea. Adună acești milogi și el făcea pe generosul. Dar nu pe generosul cu banii lui, în casa lui, făcea pe generosul pe banii mei și în casa mea“, încheie Meri, în emisiunea CANCAN.RO, de pe România TV.

