Dezvăluirile făcute de cea denumită “Satana de la Roma” au agitat și mai rău apele din viața cântărețului Nicușor Iordan, tulburate oricum de procesul penal care îl așteaptă. Confidenta lui Aurelian Preda, respectiv nașa Anei, Meri Stipo, continuă să demonteze scenariile croite de-a lungul anilor de cei doi cântăreți, implicându-i familia. Și nu doar “Satana de la Roma” îi este dușman, Nicușor Iordan primește cea mai dură lovitură chiar de la duhovnicul lui. CANCAN.RO, emisiune difuzată de România TV, a găzduit, pe larg, subiectul. (VEZI ȘI: ”Satana de la Roma” dezvăluie ororile sexuale din muzica populară)

Aurelian Preda avea o strânsă legătură de suflet cu preoții de la Mănăstirea Dervent. Atât Aurelian, cât și Nicușor și Ana, se spovedeau la același duhovnic. Înainte de a se decide să depună plângerea penală, Ana i-ar fi mărturisit acestuia despre abuzul sexual la care ar fi fost supusă de Nicușor Iordan. Duhovnicul s-ar fi lepădat de Nicușor după ce acesta și-ar fi mărturisit parțial păcatul, considerându-l un act sexual consimțit.

Intră în scenă duhovnicul

“Duhovnicul Anei de la Dervent este revoltat de ceea ce i s-a întâmplat. Este revoltat de ceea ce i-a făcut Iordan. Duhovnicul ei i-a interzis acestuia să mai pună piciorul la Dervent. Am un talisman pe care-l port cu sfințenie din ziua mutării lui la Domnul. Un dar de suflet la care țin foarte mult.

Când ne-au dus acolo să-l recunoaștem pe Aurelian, pe pieptul lui am găsit crucea aceasta pe care el o purta cu sfințenie și pe care o are primită în dar de la frățiorul Efrem, aceasta, crucea lui, și ulterior eu am luat-o atunci și am pus-o în buzunar. Și mi-a spus părintele Efrem că, în discuțiile lor, i-a zis că atunci când el nu va mai fi, această cruce să mi-o încredințeze mie. Și o port din suflet, ca un talisman și cred că o voi purta toată viața mea. (CITEŞTE ŞI: Apar amănunte-bombă în scandalul sexual care zguduie lumea muzicii populare)

Poate aici există o legatură spirituală. Și mulțumesc din suflet pentru tot ce a făcut pentru mine, eu am făcut atât cât am putut, pentru un frate mai mare“, a declarat nașa Anei, Meri Stipo.

“Eu l-aș întreba cu ce curaj a abuzat de Ana“

“El îmbrățisează cruci și icoane, așa făcea și Preda, tot așa făcea. Este un stil de a-și ascunde adevărul. Am înțeles că Iordan poartă la gât o cruce. Mi-a spus cineva că în acea cruce există un locaș în care sunt depozitate două firicele din părul lui Aurelian Preda. Dacă, totuși, în acea cruce există acele firicele, eu l-aș întreba cu ce curaj a abuzat de Ana. Țînând acele firicele în cruce, înseamnă că din dragoste și din respect pentru cel care i-a fost lângă el, adică Preda, ar fi trebuit s-o protejeze pe Ana, nu să-i facă rău“, a continuat “Satana de la Roma”.

Reacția lui Nicușor Iordan

Reacția pe care Nicușor Iordan a avut-o pe contul lui de socializare este privită sceptic de nașa Anei, care crede că a fost ajutat în redactarea textului.

“Am tăcut. Și nu o dată. Am tăcut din bun simț, am tăcut crezând că minciuna și ipocrizia unora se va fi încheiat. Să alegi un astfel de drum pare sinucidere în ziua de azi!

Duminică seară un alt episod … Au prezentat încă de la început o povestioară ca pe o informație de presă. Chiar și de … cancan. Legat de viața dublă a răposatului Aurelian Preda și mine, despre orori sexuale, șantaj, pornografie etc. Duminica viitoare să fie și despre crimă??? Eu zic că ajunge, voi? Nu cred. Știu, veți spune: «Vai, există o plângere penală depusă la un parchet, deci e vinovat».

Și uite cum aducem sala de judecată la TV, moderatorul devine grefier de ședință, judecători – toți invitații aleși. Nici pe departe lucrurile nu stau așa! Am precizat că nu mă simt vinovat de acuzațiile aduse, nu am crezut că va fi necesar să intervin din nou. Iar legat de ultima emisiune, cel mai probabil doamna va ajunge într-o sală de judecată adevărată, nu cea dintr-un studio de televiziune. Vă doresc zile liniștite, îmi doresc să reflectați asupra acestor opinii prezentate cu tam-tam, nici pe departe informații. Doamne ajută!“, a scris Nicușor Iordan. (VEZI AICI: FIICA REGRETATULUI AURELIAN PREDA, PRIMA DECLARAȚIE ÎN SCANDALUL SEXUAL DIN MUZICA POPULARĂ)

“Îl iau de mânuță și îl duc eu în sala de tribunal”

“Mă invită pe mine într-o sală de tribunal. Păi, da! Îl invit eu! cpentru că atât eu, cât și soțul meu îl dăm în judecată pentru că el a incitat fanii la violență, la ura și asta a făcut-o și cu trei luni în urmă.

Ceea ce am spus este purul adevăr, nu cred că am spus ceva neadevărat. Da, am precizat faptul că a fost dragoste între ei. Dar, din câte știu, Dumnezeu a zis că ne putem iubi. Iubiți-vă între voi cum vă iubesc eu pe voi. Deci, Dumnezeu nu a precizat cine și cu cine trebuie să se iubească. Dragostea poate să fie între animale, ființe umane, între părinți și copii, între persoane de același sex, sau sex diferit. Eu am luat cuvintele lui Dumnezeu, am zis dragoste între ei, nu am spus nimic neadevărat“, a mai mărturisit nașa Anei, pentru CANCAN.RO, emisiune difuzată de România TV.

“Adevărul doare numai o dată, minciuna doare pentru totdeauna”

Până la finalizarea procesului penal, în care Nicușor este acuzat de Ana Maria Preda de abuz sexual, pornografie infantilă și șantaj, cântărețul beneficiază de prezumția de nevinovăție. Până atunci, însă, cea pe care o numește “Satana de la Roma”, îl provoacă la duel.

“Tu trebuie doar să spui adevărul, băiatule. Pentru că adevărul doare numai o dată, minciuna doare pentru totdeauna. Deci, nu știu dacă ai înțeles. Eu îl provoc pe Nicușor Iordan la un duel. Nu cu săbii, nu cu topoare, nu cu pistoale. Pentru că nu vreau să-și distrugă manichiura, pedichiura, freza. Eu îl provoc la un duel în televiziune, un interviu în direct, în fața publicului și să spună adevărul. Adevărul adevărat.

Lumea crede ce spui tu, dar Dumnezeu știe ce s-a întâmplat. Am încredere în avocatul Anei, în Daniel Ionașcu, că va fi alături de ea în acest proces și se va lupta pentru drepturile Anei“, a conchis “Satana de la Roma”. (NU RATA: IMAGINI EMOȚIONANTE DE LA MORMÂNTUL CÂNTĂREȚULUI AURELIAN PREDA)

