Saveta Bogdan, cerută în căsătorie la 78 de ani. Câți ani are bărbatul care i-a cerut mâna interpretei de muzică populară. „Ești prea bătrân”

Saveta Bogdan a împlinit vârsta de 78 de ani pe data de 16 ianuarie 2024. Cu ocazia zilei sale de naștere, interpreta de muzică populară a primit numeroase mesaje și felicitări. Mai mult, aceasta a fost cerută de soție de un bărbat mult mai tânăr decât ea.

Saveta Bogdan este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de muzică populară artiste din România, fiind urmărită pe rețelele de socializare de mulți fani. Chiar dacă recent a împlinit 78 de ani, vârsta este doar un număr atunci când vine vorba de pretendenți.

Artista este văduvă de la vârsta de 20 de ani, dar acum este din ce în ce mai curtată. Chiar în ziua în care a împlinit 78 de ani, vedeta a fost cerută în căsătorie.

Citește și: SAVETA BOGDAN, INTERVENȚIE ESTETICĂ LA 77 DE ANI: ”VREAU ACID ÎN BUZE”. ARTISTA ARE O LISTĂ LUNGĂ DE MODIFICĂRI

Cu ocazia zilei sale de naștere, interpreta de muzică populară a primit numeroase felicitări și mesaje pe rețelele de socializare. Saveta Bogdan susține că, de când face parte din lumea mondenă, nu a fost atât de căutată ca anul acesta. Se pare că acest lucru i-a demonstrat artistei că publicul încă o iubește, chiar și după atâția ani de carieră.

„Am avut la mesaje de ziua mea, de n-am avut de când sunt eu! Nu am avut în viața mea atâtea mesaje. Trei zile am fost serbată de televiziuni. Am întinerit cu 20 de ani, pentru că am observat că publicul mă iubește foarte mult. Nici nu mă așteptam!”, a declarat Saveta Bogdan, potrivit Viva.