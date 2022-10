Saveta Bogdan și-a făcut testamentul. Ce condiții trebuie să respecte persoana care va intra în posesia averii

Saveta Bogdan (76 de ani) este una dintre cele mai apreciate artiste de muzică populară din România. Recent, artista a dezvăluit că și-a făcut testamentul. De asemenea, cântăreața a explicat pe numele cui a trecut întreaga avere, dar și ce condiții trebuie să respecte persoana care va intra în posesia bunurilor.

Saveta Bogdan și-a pregătit testamentul. Artista a mărturisit că fiica sa care locuiește de ani buni în SUA îi va moșteni averea. În același timp, cântăreața a vorbit și despre condițiile pe care le-a trecut în acte.

CITEȘTE ȘI: SAVETA BOGDAN A RUPT TĂCEREA, DUPĂ CE S-A SPUS CĂ AR AVEA DATORII: „VORBESC CÂRCOTAȘII”

Documentele au fost finalizate în perioada în care fiica acesteia a venit în România, iar în prezent ea este proprietara bunurilor.

„Fata mea a venit din America, pentru o săptămână, cam zece zile. Eu, de fapt, am chemat-o anul trecut, de când am fost la ea, că anul trecut am stat la ea trei luni și am rugat-o să vină în țară, ca să pot să îi fac actele pe casă și pe ce am eu, mă rog, ce am avut la bancă, ce am.. să îi fac și eu si am făcut actele, am făcut-o proprietar, acum eu sunt coproprietar, sunt chiriașă acum la ea și am vrut eu să fie.”, a declarat Saveta Bogdan pentru spynews.ro.

Saveta Bogdan: „Cât trăiesc eu, stau în casa mea”

Saveta Bogdan a explicat și de ce a luat decizia de a pune clauze în testament. Se pare că artista a primit mai multe sfaturi în acest sens de la prieteni, inclusiv de la notarul care s-a ocupat de acte.

„Cât trăiesc eu, stau în casa mea, după ce nu o să mai fiu eu, este casa ei, dar cât trăiesc eu… am pus clauze, numai cu clauze. Am pus clauze pentru că am zis că așa este mai bine, așa m-a învățat lumea, așa m-a învățat și notărița, am pus clauze. Am vrut să fie pusă pe numele ei, așa, pentru liniștea mea. A fost emoționată, pentru că nu se aștepta ca eu să îi fac actele. M-a luat în brațe, m-a pupat, a plâns.”, a mai spus interpreta de muzică populară.