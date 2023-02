Între George Zănoagă și Alex Bobicioiu par să se încingă spiritele înainte de gala RXF 43. Chiar dacă cei doi combatanți nu vor fi adversari, în cadrul conferinței din data de 19 februarie, fosta ispită de la „Insula Iubirii” și fostul concurent de la „Puterea Dragostei” au avut parte de un schimb de replici. Ba chiar George Zănoagă l-a stropit cu apă pe Alex Bobicioiu. CANCAN.RO a stat de vorbă cu fosta ispită de la „Insula Iubirii”, iar între el și Bobicioiu ar mocni un foc care datează de ani buni. Vă prezentăm declarațiile exclusive!

Alex Bobicioiu este în prezent partenerul de viață al Siminei Loica, fosta concurentă de la „Puterea Dragostei”, cea cu care Alex Zănoagă, fratele lui George, are un copil. Totuși, între fosta ispită de la „Insula Iubirii” și fostul concurent de la „Puterea Dragostei” s-au cam încins spiritele chiar în data de 19 februarie, atunci când a avut loc conferința de presă a galei RXF 43. Ambii urmează să se lupte-n cușcă pe 21 februarie, însă adversarii lor sunt alții.

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, George Zănoagă a explicat de ce s-a ajuns la un schimb de replici între cei doi, ba chiar a spus și de ce l-a stropit cu apă pe Alex Bobicioiu. Se pare că în urmă cu aproximativ 10 ani, fostul concurent de la „Puterea Dragostei” a aspirat la partenera de viață de atunci a fostei ispite de la „Insula Iubirii”.

„I-am aruncat cu apă în față”

După spusele lui George Zănoagă, Alex Bobicioiu a făcut comentarii ironice pe rețelele de socializare despre fosta ispită de la „Insula Iubirii”, însă fără să primească vreun răspuns. În cadrul conferinței RXF, George Zănoagă i-a dat ocazia lui Alex Bobicioiu să-i spună în față tot ceea ce considera de cuviință, însă cel din urmă a încercat să se eschiveze. Acela a fost momentul în care George Zănoagă i-a aruncat apă în față lui Alex Bobicioiu.

„Eu am înțeles că el a avut o chestie în trecut cu fratele meu, nu m-am băgat, n-am zis absolut nimic, n-am vrut să intru în povestea asta. Ideea este că după toate fazele astea, Bobicioiu tot intra live pe TikTok și își dădea cu părerea despre mine sau despre istoricul meu sportiv. Eu nu am ajuns, Bobicioiu care, în momentul de față, are grijă de nepotul meu și are o conexiune indirectă cu familia noastră, să fiu ironizat pe social media unde sunt foarte mulți oameni și urmăresc foarte mulți oameni, având în vedere că nu i-am zis nimic și nu i-am făcut nimic.

Acum, când a fost conferința de presă, l-am pus în fața faptului împlinit și i-am zis să fie asumat, să-mi spună în față ce a zis pe live. El o tot dădea cotită, încerca să facă pe băiatul bun. Eu n-am suportat să văd un om care minte și încearcă să fraierească lumea așa pe față. O tot dădea cotită și în momentul ăla m-am enervat și i-am aruncat cu apă în față”, a spus George Zănoagă, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

„Oricum este un frustrat„

Fosta ispită de la „Insula Iubirii” a susținut, pentru CANCAN.RO, că este dispus să se lupte în ringul cu circuit închis cu Alex Bobicioiu.

„Eu am fost mai vocal, eu sunt altfel decât Alex (nr. fratele său, Alex Zănoagă) și eu i-am spus lui niște lucruri care l-au deranjat. Eu am zis două, trei vorbe prin care el s-a simțit, s-a ofuscat și s-a frustrat, și oricum este un frustrat, și lui probabil chestiile astea i-au rămas în cap.

Eu știu când vine Bobicioiu, că ba eram acasă, ba mai trecea cu Simina și-l lua pe cel mic de la fetița mea, că se mai jucau împreună, dar niciodată n-am ieșit la el să-i zic ceva, nici măcar să-l salut. OK, e treaba lor, nu mă bag, dar după când îl văd în online că vorbește despre mine și e tare în gură, el venind cu o zi două înainte la mine pe stradă, normal că mi se declanșează un pitic pe creier.

Sincer să fiu, mi-am dat seama aseară că nu merită să fac vreo chestie negativă cu el ilegal. Legal am zis că mă bat cu el în cușcă, pentru că, din ce zicea în declarațiile lui, nu îi e frică, deși reacția lui a fost alta. Zic «OK, nu ți-e frică, ai făcut și tu sport înainte», că a făcut lupte libere, că asta a zis la conferință că «Domne, am făcut și eu lupte libere șase ani de zile», «Hai să luptăm frumos». Dar dacă tu mă ironizezi și mă iei la 13-14 și eu nu zic nimic despre tine și în momentul în care ne vedem face to face îți dau dreptul la replică și mă iei pe la Ploiești, păi atunci înseamnă că avem o problemă”, a continuat fosta ispită de la „Insula Iubirii”.

„Înainte să fac gestul ăla cu apa, eu am vrut să-i dau una după ceafă”

George Zănoagă a mărturisit că el și Alex Bobicioiu se cunosc de aproximativ 10 ani, căci frecventau aceeași sală de forță, iar fostul concurent de la „Puterea Dragostei” i-ar fi trimis mesaje partenerei de viață de atunci a fostei ispite de la „Insula Iubirii”.

„Cred că el are o frustrare de mult pe mine pentru că noi ne știm de 9-10 ani de zile. Eu atunci am avut o relație cu o față, de 3-4 ani, după care a venit și Bobicioiu. Cum a fost la Alex. Bine, eu mă despărțisem, nu mai eram de câteva luni, dar, din ce știu eu, el îi dădea mesaje pe Facebook sau pe Hi5 era atunci, alea vechi de socializare. Pentru că noi frecventam aceeași sală, mergeam la Crângași la aceeași sală. Atunci eram mai mic, nu l-am băgat în seamă. Pe parcurs, uite că ne-am reîntâlnit.

El la toată lumea face așa pentru că am auzit mai multe povești despre el de la mai mulți prieteni, cunoștințe și așa mai departe.

Înainte să fac gestul ăla cu apa, eu am vrut să-i dau una după ceafă, dar m-am gândit că decât să-i dau vreuna și după să am probleme cu RXF și așa mai departe, poate nu mai intram în luptă, nu știu, mi-am făcut o grămadă de filme, am zis să-i dau cu apă să-l trezesc la realitate”, a încheiat George Zănoagă, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

