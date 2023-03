A făcut furori la „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, iar mai apoi a primit invitația de a participa la Survivor, însă a refuzat categoric. Mihai Trăistariu aduce acuze dure la adresa echipei de producție de la Pro TV. A făcut dezvăluiri halucinante, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

Mihai Trăistariu a participat la un singur show de supraviețuire, dar i-a fost de ajuns. De atunci, artistul le-a refuzat pe toate, inclusiv propunerea venită de la producătorii de la „America Express” (Antena 1), dar și de la Survivor (Pro TV). Iar motivele sale sunt bine întemeiate. Acesta a mărturisit, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO că în timp ce era concurent la „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, i se cerea să se certe cu ceilalți participanți, în ciuda faptului că el e o fire mai liniștită, care evită conflictele.

„Mă puneau să mă iau la harță cu cineva”

„M-au sunat de la America Expres, dar nu m-am dus pentru că am fost în junglă în 2015, la ‘Sunt celebru, scoate-mă de aici’ și mi s-a părut atât de greu, mai ales ca și condiție fizică și din punct de vedere psihic și am zis că nu. Am fost pentru bani și pentru a trăi o dată această experiență. M-au chemat și cei de la Survivor, da.

M-aș mai duce doar la ‘Te cunosc de undeva’, la show-uri de cântat, nu la din astea cu experimente, cu alergat, cu probe… Să mănânci cine știe ce, să te cerți, pentru că te roagă producătorii să te cerți. Iți cere acest lucru.

Mie așa îmi făceau în junglă, mă luau deoparte și-mi ziceau să fac asta, să-i zic nu știu ce unuia dintre concurenți, ca să fie atmosferă.. Iar eu sunt mai liniștit. Mă puneau să mă iau la harță cu cineva. Nu voiam să fiu eu cel care provocam pe cineva. M-am ciondănit, dar doar cât am putut. Nu sunt făcut pentru astfel de show-uri, nu-mi place să-mi fac dușmani doar de dragul ratingului.

O singură dată am avut un mic conflict, dacă se poate numi așa. S-a luat de mine Maria Ciobanu că i-am furat Ciocârlia, acum vreo zece ani, dar ne-am mai întâlnit și nu au fost probleme. O cânt și acum, dar eu am versiunea mea”, a declarat Mihai Trăistariu în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Mihai Trăistariu: „Am slăbit opt kilograme”

Chiar dacă nu mai participă la astfel de show-uri, Mihai Trăistariu își menține condiția fizică, la sală. Artistul a reușit să slăbească, ne spune chiar el, nu mai puțin de opt kilograme în doar câteva luni.

„Fac sală ca să slăbesc. M-am îngrășat puțin în decembrie, am scăpat de opt kilograme, mai trebuie să dau jos câteva. Nu se cunoștea, dar aveam gușă, burtă.

În fiecare week-end plec, am spectacole, de Paște sunt la Sinaia. Recent am fost la Roma”, a adăugat acesta.

Costi Ioniță refuză să mai cânte în Valahia

Altfel, Mihai Trăistariu ne-a mai spus că trupa Valahia, alături de care a cunoscut consacrarea, la începutul carierei sale, se va reuni în această vară, dar nu în formulă completă, întrucât Costi Ioniță refuză să i se alăture lui și colegului său, Dorin, care acum e marinar:

„Ne vom reuni și noi pentru un concert Nostalgia, pentru 30 iunie, 1 și 2 iulie, la București. Doar eu cu Dorin, Costi nu a vrut niciodată, nu știu de ce. Ne-am mai reunit de două ori, ca Valahia, dar tot fără el. Dorin e marinar, a venit acasă, are doi copii, călătorește, vede toată lumea. Dar opt luni e plecat, patru le stă acasă. Eu nu-s adeptul, eu dacă plecam, o făceam cu familia, nu singur”.

Crede că are ghinion în dragoste

Artistul nu ne-a ascuns nici faptul că-și dorește o familie, doar că e singur de mai bine de un an și jumătate:

„Vreau și eu o familie, dar nu nimeresc ce trebuie. Din decembrie 2021, de aproape un an și jumătate, sunt sigur. Am obosit să-mi mai fac o relație, am ghinion”.

