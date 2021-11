Scandal într-o pensiune din Iași! Turiștii au reclamat condițiile precare, iar conducerea spune că oferă servicii de lux. „Fără modestie, pensiunea are 2 stele, dar arată de 5 stele”

Condițiile de cazare dintr-o pensiune din Iași au fost motiv de dispută între turiști și conducere. În timp ce unii spun că locul lasă de dorit, iar camerele nu arată ca în poze, alții susțin că totul este pus la punct, iar serviciile oferite sunt excelente.

Probabil că mulți dintre noi s-au confruntat adesea cu surprize la cazare. Fie că pozele din mediul online nu corespund cu realitatea, ori condițiile de cazare sunt precare sau personalul foarte rigid, astfel de probleme apar adesea pentru turiști. Este și cazul unui cuplu care a vizitat Iașul. Cei doi veniseră în oraș pentru un control medical, așa că au avut nevoie de un loc de cazare. Aceștia au rezervat online o cameră la o pensiune, însă când au ajuns acolo au avut parte de o surpriză.

„Am venit cu soțul meu la Iași pentru un control medical. Am intrat pe booking și am făcut o rezervare la această pensiune, pentru că avea review-uri foarte bune, dar și imagini din cameră. Am achitat cu cardul. Am preluat camera de la recepție. Dar, când am intrat în cameră, ce să vezi?

Mobilierul era vechi și stricat, geamul nu se putea deschide. Ce ne-a determinat să renunțăm a fost momentul în care am văzut așternutul. Era doar un cearșaf, iar pilota era în dulap. Unde s-a văzut la o pensiune de 4 stele să-ți faci tu lenjeria. Plus că pilota arăta groaznic. Ne-am hotărât să plecăm. Nu am mai putut sta efectiv în acea pensiune, era și un miros stătut. Am făcut o nouă programare la alt hotel ”, a declarat cliente, potrivit biz.ro.

„Fără modestie, pensiunea are 2 stele, dar arată de 5 stele”

La polul opus, conducerea pensiunii laudă condițiile de cazare oferite și reclamă comportamentul turiștilor, care ar fi renunțat la cazarea din cauză „mirosului de parfum”.

„I-am cazat eu, au fost de acord cu camera. Doamna spunea că vrea să plece, pentru că miroase a parfum. S-a cazat la 18:00 și ea a coborât la 18:34, că nu vrea să mai stea. Putea să-mi spună din prima. În baia din cameră era apă pe jos, patul desfăcut. Odată ce te-ai cazat în 2, 3 minute, îți dai seama dacă îți convine, nu te culci. I-am zis să vadă altă cameră, suport eu deranjul. Chiar și așa, au vrut să plece. I-am spus la revedere.

Este supărată că a pierdut pe booking, pentru că i-am dat neprezentare la rezervare. După ce deranjezi camera și spui că nu știu cum sunt geamurile… Trebuia să controleze de la început. Îți permite hotelul să stai o oră și apoi că nu îți convine? Le-am arătat camera, ea caută acum să fie credibilă. Dacă mă dă în instanță, am martori. Nu am dat-o eu afară. Doamna era oricum dificilă. Fără modestie, pensiunea are 2 stele, dar arată de 5 stele”, a reacționat conducerea pensiunii, potrivit aceleași surse.

