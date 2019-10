Scandal între Delia și BUG Mafia. Anunțul făcut de cântăreață

Delia a fost rugată de moderatorii de radio, Rusu și Andrei, să îl imite pe colegul ei de la iUmor, Cheloo, iar atunci, cântăreața s-a cam eschivat, declarând că băieții de la BUG Mafia nu prea sunt de acord, ba chiar, mai demult, aceștia s-au supărat pe ea, deoarece le-a imitat o piesă, iar de atunci nu o mai lasă să fredoneze nimic din repertoriul lor.

Cu toate acestea, prezentatorii au insistat la artistă, iar aceasta a încercat să îl imite Cheloo, însă a fost cam dificil, deoarece rapper-ul are un timbru mai puțin imitabil. “Să știi că eu nu prea știu versuri de la BUG Mafia, știu doar refrenurile. Cheloo e greu de imitat, e greu. Pe Uzzi, de exemplu, pot să-l imit. Sunt voci imitabile și voci mai puțin imitabile. Vezi că s-au supărat pe mine că am cântat odată o piesă și nu mă mai lasă să cânt nimic. Nu știu de ce. Am cântat o piesă de la ei. Știu că nu este interzis să faci asta, dar nu toată lumea se bucură și nu vreau să deranjez pe nimeni“, a mărturisit Delia la emisiunea de radio “Râzi cu Rusu și Andrei”.

Delia, criticată dur pentru clipul melodiei “Să-mi cânți”

În trecut, atât despre Delia, dar și alte cântărețe de la noi, printre care se numără Antonia și Inna, s-a spus că fac parte din grupul ocult Illuminati sau Masonerie (care ar fi subordonată grupului Illuminati). Iar piesa lansată recent și care s-a bucurat de un succes incredibil a redeschis acest subiect sensibil. După cum puteți vedea în imaginile videoclipului “Să-mi cânți”, frumoasa artistă are un machiaj cu totul și cu totul special, care te face să te gândești la o icoană. Acest lucru, dar și alte amănunte au fost remarcate de unii dintre internauți, care au criticat-o pe vedetă.

“O piesă despre Delia cea adevărată. Blasfemie, semne oculte, imagine de icoană… Priviți dincolo de cuvinte. Întrebați-vă ce reprezintă cu adevărat imaginile. Delia știe foarte bine ce face”, “Superbă piesă… Originalitatea ta este un plus în muzica noastră… Bravo, Delia 😍”, “Illuminati, clar”, “Bravo, scumpa, îmi place melodia, coregrafia, clipul fain!”, “Wow… mă bucur că poți exprima prin piesa ta trăirile unui experiment Abramović… experiment care a scos la iveală părți întunecate ale naturii umane”, “Dacă n-ar exista cineva să facă asta, să acordeze o inimă dezacordată, să ridice sufletul din zona gri în cea a luminii pure, să faca din note fără sens un sens fără nevoie de note, dacă n-ar exiata puterea de a schimba golul inimii în plinul fericirii, atunci nu s-ar spune că dragostea există!

Sensul ei este să repare ceea ce devenise fără sens, fără gust, fără sentiment, fără trăire. Dacă nu s-ar apleca asupra unei inimi golite de substanță, ce rost ar mai avea atunci dragostea? Să joace doar rolul unei susținătoare a veseliei acolo unde există deja veselie? Evocarea acestor lucruri în piesă arată substanța unei nevoi împlinite de puterea iubirii!! Aceasta e vibrația profundă a melodiei!!” sunt șase dintre numeroasele comentarii pe care le-au lăsat internauții pe pagina de Facebook a artistei.

