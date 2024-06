Scandal ireal într-o școală din Suceava! Directoarea unității de învățământ, acuzată că ar fi bătut o profesoară: „M-a umilit” + „M-a amenințat că îmi taie capul și mi-l înfige în gard”

Un alt scandal a izbucnit într-o unitate de învățământ din Suceava. De data aceasta, o profesoară o acuză pe directoarea școlii că ar fi fost agresivă fizic și verbal față de ea și că ar fi fost amenințată cu moartea. Victima a cerut ajutorul Poliției și s-a prezentat la spital. Atenție, urmează informații care pot afecta emoțional!

Un scandal de proporții a izbucnit la o școală din Suceava. Directoarea unității de învățământ este acuzată că ar fi avut un comportament deplasat față de un cadru didactiv. O profesoară ar fi fost agresată fizic și verbal de directoare.

Incidentul ar fi avut loc în urmă cu o zi, pe 13 iunie 2024, la Școala Gimnazială Zamostea, clasele I-VIII. Unitatea de învățământ se află în comuna Zamostea din județul Suceava. Potrivit informațiilor, cadrul didactic ar fi fost hărțuit și bătut de directoare. În plus, profesoara ar fi fost amenințată cu moartea.

Profesoara care susține că ar fi fost bătută și amenințată de directoare a mers la Poliție, pentru a depune plângere. De asemenea, s-a prezentat la o unitate medicală, pentru a-și elibera un certificat medico-legal.

Directoarea unității de învățământ din județul Suceava a susținut că ar fi avut și ea nevoie de atenție medicală. A fost deschisă o anchetă de IPJ Suceava. Profesoara susține că directoarea ar fi țipat la ea, ar fi amenințat-o și apoi s-ar fi năpustit asupra ei. Profesoara a mai susținut că ar fi fost urmărită și fotografiată constant, în orice spațiu public.

„Țipa, amenința și am vrut să o filmez, moment în care s-a năpustit asupra mea. A vrut să-mi smulgă telefonul, apoi s-a izbit pe jos ca și cum aș fi împins-o eu. Eu nu am atins-o (…) M-a zgâriat pe piept, pe mână, am solicitat ambulanța, medicul diagnosticând o contuzie toracică. Mi-a recomandat să merg la medicul legist. Actuala directoare m-a amenințat că îmi taie capul și mi-l înfige în gard. M-a umilit, mi-a subminat imaginea mea ca profesor.

Pe parcursul întregului an școlar m-a urmărit și mi-a făcut fotografii în cimitir, în curtea casei, pe stradă, oriunde și încearcă creare de tensiuni prin supraveghere. (…) În trecut, am sesizat de nenumărate ori IȘJ, minister, Biroul de siguranță școlară, poliție, 112, parchet. Răspunsul a fost același. «Dacă nu te-a bătut, e bine». Acum m-a bătut. Apoi a plecat din școală”, a susținut cadrul didactic, conform Monitorul de Suceava.