Scandal la Madrid! Ce a pățit Culiță Sterp la botezul unde a cântat, alături de formație: „E prima oară când s-a întâmplat așa ceva”

Culiță Sterp a întâmpinat o situație, neobișnuită, la unul dintre evenimentele la care a luat parte, recent. Artistul și trupa sa au mers la Madrid, pentru a cânta la un botez, însă, nu s-au așteptat, sub nicio formă, să aibă probleme chiar cu persoana care l-a angajat să întrețină atmosfera. A povestit totul pe internet, într-un videoclip.

„Frații mei! Avem o întrebare, mai ciudată, să transmitem. Mai supărat, așa… Suntem aici, toată formația. Suntem la Madrid și, pentru prima oară în viața noastră, adică în viața mea, în 5 ani de când cânt, e prima oară când s-a întâmplat așa ceva”, a început Culiță Sterp mărturisirea sa în filmulețul de pe Tik Tok.

Artistul a continuat să povestească ce s-a întâmplat la evenimentul din Madrid, unde a cântat, alături de formație: „Cântam la un botez, la Madrid, o să vă arătăm exact, că am făcut și niște filmări de la oamenii aceștia, și, aici la botez erau două formații. Oamenii ne-au plătit să venim să cântăm de la ora 8 seara, până dimineața la 4.00, program normal. Ne-au chemat de la 6 seara acolo, am stat 2 ore, că nu era nimeni, ok, n-am mai zis nimic. Am început să cântăm, am cântat 3 programe, și, după al treilea program, a intrat Cornel Cojocaru să cânte, fiecare cântam câte-o oră, și, ora aia, cât timp eu stau în pauză, la masă, ne-am dus jos, că jos era alt botez. Am zis să facem un program la oamenii ăia, că au venit după noi și au zis să mergem să cântăm jumătate de oră. Am mers jos, am început să cântăm 10-15 minute, vine doamna de sus, doamna Mihaela”.

Culiță Sterp: „A aruncat microfonul pe jos, i l-a spart, că nu ne mai dă niciun ban”

Culiță Sterp a continuat seria mărturisirilor pe platforma Tik Tok.

”A venit doamna acolo, după 15 minute: «Ce faci aici?». Zic: «Doamnă, sus se aude muzica, cântă omul, noi suntem în pauză, ce aveți cu pauza mea, dacă eu am o oră pauză?». S-a simțit toată lumea bine, avem filmări de la botez, toată lumea s-a distrat, a fost super fain. Când am venit jos, la fel, toată lumea se distra. Și ei, nu știu de ce i-a fost ciudă, că nu înțeleg. Pe de-o parte, ai și tu dreptate, dar, dacă plecam de la tine de la botez, fără să ai vreo formație… eu m-am dus în pauză să fac program acolo. Altceva ce am mai vrut să zic. A aruncat microfonul pe jos, i l-a spart, că nu ne mai dă niciun ban. Că noi trebuia să mai luăm câteva mii de euro, avem contract, avem absolut tot, că noi lucrăm prin contracte, e totul legal, avem SRL.

Am plecat de acolo, că nu a mai vrut să ne lase să cântăm. Nu ne-a mai primit, am plecat acasă. N-am luat niciun ban și am venit aici. Într-adevăr, femeia a luat biletele de avion, dus-întors. (…) O să te dau în judecată, că avem contract”, a mai povestit Culiță Sterp.

Sursă foto & video: Tik Tok