Scandal la o clinică de ginecologie din Cluj! O femeia s-a ales cu o lovitură serioasă la cap. De la ce a plecat totul

Scandal de proporții la Clinica de Ginecologie I din Cluj. Unei femei i s-a spart capul de către soțul unei asistente. Totul a plecat de la o avarie produsă unei mașini. O mică zgârietură pe mașină a fost scânteia care a aprins întreg incidentul.

Se pare că femeia care s-a ales cu capul spart și soțul ei au venit în vizită la o rudă care numai ce născuse. Lângă ei, în parcare, a venit o altă mașină, cea a asistentei medicale. Potrivit spuselor victimei, mașina asistentei a fost parcată foarte aproape de a ei, iar în câteva scunde a izbucnit scandalul.

Asistenta a acuzat-o pe femei că i-a zgâriat mașina atunci când a deschis portiera. Și-a sunat soțul, care a venit imediat, și care a început tot scandalul. Mai mult, bărbatul a aruncat cu telefonul în capul femeii. (CITEȘTE ȘI: LA UN PAS SĂ FIE RUPT ÎN BĂTAIE. FIUL FOSTULUI PREȘEDINTE AL CLUBULUI FC VASLUI, SCANDAL ÎN PARCARE. POLIȚIA A ÎNTOCMIT DOSAR PENAL)

„De câteva zile venim la Clinica de Ginecologie I, de pe strada Clinicilor, la o rudenie care a născut. Ieri, eram acolo nu numai noi, ci şi o nepoţică de 5 ani, care a insistat să ne însoţească. Ne-am parcat maşina, un Audi Q7, chiar în parcarea clinicii, cu gând să îi ducem rudeniei mele, un pachet cu de-ale gurii. Şi am rezolvat problema repede, aşa că tocmai ne pregăteam să plecăm. Brusc, lângă noi, la o distanţă neobişnuit de mică, a parcat maşina un domn – care imediat a şi plecat, lăsând-o înăuntru pe cea care am înţeles că e soţia lui. Nu ştiu ce făcea respectiva acolo, cred că vorbea la telefon.

Eu, am deschis uşa ca să intre fetiţa în maşină şi sunt sigură că nu am atins maşina lor cu portiera noastră, doar fetiţa a atins-o – neavând cum o zgâria – însă ne-am trezit că doamna iese din maşină şi începe să ne înjure, urât de tot, că i-am zgâriat maşina şi să-i dăm asigurarea noastră. Era, într-adevăr, acolo, o zgârietură cât un cap de chibrit, dar sunt sigură că nu provenea de la noi! Ulterior am aflat că doamna este asistentă medicală la clinica respectivă, dar asta numai după venirea poliţiei!”,a declarat victima potrivit bzc.ro

„L-a făcut praf de capul meu”

Victima a mai declarat că bărbatul a fost foarte violent, verbal și fizic, dovadă stând și lovitura al cap pe care a încasat-o. În urma incidentului, femeia a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar rana de la cap a necesitat două copci. Acum, aceasta este determinată să își facă dreptate și a depus o plângere la Poliție.

„Acesta, la rândul său a început şi el să urle la noi, făcându-ne cerşetori – de parcă n-ar fi văzut din ce maşină am coborât – şi, mai ales, învinovăţindu-ne că i-am zgâriat maşina. Iar când am protestat, politicos, şi-a scos telefonul mobil şi l-a făcut praf de capul meu! Apoi, a urcat în maşină şi a plecat, fără să-mi mai ceară asigurarea… Iar eu, plină de sânge, am sunat la poliţie şi la faţa locului a sosit un echipaj de poliţie de la Secţia 1.

Am primit amendă – şi noi, dar şi asistenta medicală şi soţul ei, adus înapoi de poliţişti – câte 500 de lei, pentru tulburarea liniştii şi ordinii publice. După care poliţiştii mi-au recomandat să mă deplasez, alături, la U.P.U. şi,cu hârtiile medicale, să mă prezint la I.M.L. Ceea ce şi facem acuma, însă, după această aventură, am rana de la cap cusută cu două copci!”, a mai spus femeia, potrivit sursei citate.