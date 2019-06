Scandal la ”Puterea Dragostei”! Simina s-a lăsat pozată goală în duș! Iubitul ei cere să fie descalificat

Fanii emisiunii au avut un șoc să vadă pe internet o poză deocheată cu una dintre concurentele lor preferate. Simina, împreună cu Lavinia (fostă concurentă) s-au lăsat pozate în timp ce făceau duș, iar instantaneul a ajuns rapid în mediul virtual.

Imaginea cu Simina a stârnit o adevărată „furtună” printre fanii brunetei, Simina fiind una dintre cele mai iubite concurente de la Puterea Dragostei.

Curiozitatea unor dintre fani a fost însă dacă Simina este atrasă de femei.

Frumoasa brunetă i-a rugat de asemenea pe cei care susţin alţi concurenţi din casă să nu îi mai înjure familia. Aici s-a referit în special la fanii lui Jador, fostul ei iubit, care într-o perioadă, erau extrem de agresivi în scris cu fosta iubită a solistului.

Alex Zănoagă, iubitul Siminei, a cerut să fie descalificat din cauza tuturor discuțiilor care au apărut în jurul brunetei în ultima vreme.

Larisa de la ”Puterea Dragostei” a recunoscut că face videochat

Larisa, blondina care a făcut furori la Puterea Dragostei și care se iubește cu Adrian, și el fost concurent al emisiunii, jura, acum ceva vreme, că nu se va mai reapuca de videochat, explicând că i-ar fi extrem de greu să se întoarcă în domeniul care a îmbogățit-o cu ani în urmă. Între timp s-a răzgândit.

”Banii sunt mulți. Adică, pentru mine, a fost o lună în care am câștigat și 30.000 de dolari. În trei ani, lucrând zi de zi, zece ore, am făcut bani mulți. Suficient de mulți pentru a-mi permite să îmi cumpăr un apartament, două mașini, iar în momentul în care am renunțat, să îmi deschid o afacere proprie, un salon de înfrumusețare. Și da, am mai rămas și cu bani suficienți…”, a recunoscut Larisa.