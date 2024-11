Scandal la Vocea României, după eliminarea șoc a lui Alessio Paddeu! Acuzații de ”făcături”: ”Alegeri intenționat destinate eșecului”

Eliminare șoc în ediția de vineri, 29 noiembrie 2024, a emisiunii Vocea României. Fanii și telespectatorii din fața micilor ecrane au condamnat ferm decizia lui Tudor Chirilă de a renunța la unul dintre cei mai buni concurenți ai săi. Au fost acuzații de ”blat” în showul de la Pro TV.

Noul sezon Vocea României se apropie de final. În competiție au rămas cele mai bune voci, iar juriul are acum o misiune extrem de grea. În goana după marele premiu și pentru trofeu, Theo Rose, Horia Brenciu, Smiley, Irina Rimesc și Tudor Chirilă sunt puși în fața unor alegeri dificile.Vineri, 29 noiembrie 2024, 24 de concurenți au fost eliminați, iar printre aceștia se află și Alessio Paddeu din echipa lui Tudor Chirilă. Vezi și: Theo Rose, moment super stânjenitor! Cum s-a ”scos” după ce a fost văzută așa la Vocea României: ”Na, că ți-am arătat și…”

A fost mare scandal la Vocea României după eliminarea lui Alessio Paddeu

În confruntarea absolută dintre cele mai bune voci din echipa lui Tudor Chirilă, Alessio Paddeu, Iris Parocescu și Shahin Dehghani au dat tot ceea ce au avut mai bune pentru a fi cu un pas mai aproape de marele premiu și de marele trofeul Vocea Românei, însă doar unul singur a reușit să meargă mai departe. Alessio Paddeu a interpretat piesa „Into The Unknown”, Iris Parocescu a cântat „If I Ever Lose My Faith In You”, iar Shahin Dehghani „It’s A Man’s Man’s World”.

Irina Rimes: „Eu aș merge mai departe cu Alessio și îmi pare foarte rău pentru că mi-au plăcut mult și ceilalți doi” Theo Rose: „Iris, aveam o imagine în timp ce cântai. Mi se pare că ai avut ceva păienjenistic, în cel mai bun sens al cuvântului. Ai arătat ca un paianjen nervos, dar spectaculos”. Smiley: „Shahin a avut niște scăpări în voce, spre deosebire de Alessio care a fost CD. Muzica nu este despre exactitate, ci despre trăiri”.

După ce juriul de la Vocea României și-a exprimat preferințele în legătură cu cele trei prestații, Tudor Chirilă a ales să continue drumul spre finală cu Shahin Deghani, decizie care i-a revoltat pe fanii și telespectatorii emisiunii. Pe pagina de Facebook a emisiunii, utilizatorii și-au exprimat nemulțumirea față de decizia antrenorului. Vezi și: Vestea serii: Gina Pistol, la Vocea României! Reușită mare pentru prezentatoarea MasterChef