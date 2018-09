Scandal pe Aeroportul Otopeni! Gigi Becali l-a înjurat și l-a lovit pe europarlamentarul Cristian Preda! Prima reactie a latifundiarului din Pipera!

Scandal uriaș între Gigi Becali și europarlamentarul Cristian Preda pe Aeroportul Otopeni.(Câstigă acum 5.000$ lunar!) Cei doi și-au aruncat vorbe grele neținând cont că se află în aeroport. Europarlamentarul l-ar fi numit pe Becali ”pușcăriaș”, iar omul de afaceri s-a dezlănțuit, de aici și până la un scandal în toată regula nu a mai fost decât un pas.(CITEȘTE ȘI: JURATA DE LA MASTERCHEF, PETRECERE ÎN STIL ITALIAN DE ZIUA FIULUI EI)

Europarlamentarul Cristian Preda a povestit, într-o postare pe contului lui de pe o pagină de sociliazare, că Gigi Becali l-a amenințat la plecarea spre Strasbourg de pe aeroportul Otopeni, adăugând că incidentul s-a produs după ce l-a văzut pe Becali trecând prin poarta de protocol și a întrebat un ofițer „de ce trec pușcăriași pe acolo".

„Scene oribile la Otopeni, la plecarea spre Strasbourg. Îl văd pe Gigi Becali trecând pe la poarta de protocol. Îl întreb pe ofițer de ce trec pușcăriașii pe acolo. Becali aude și începe să înjure ca la ușa cortului. Mă urmărește prin aeroport amenințându-mă și urlând porcării de nereprodus. Apoi trage un șut în geanta pe care o port pe umăr. Grapini și Bușoi îl îmbrățișează. Scap de marțafoi zicându-i că voi chema poliția" a explicat Cristian Preda pe Facebook.

„Cheamă poliţia. (…) Dacă nu te băga Băsescu pe liste, mureai de foame, şi l-ai trădat imediat. Ca să-ţi arăt eu ţie, să mai faci tu lumea puşcăriaş că na, eşti europarlamentar”, i-a spus Becali lui Cristian Preda. În replică, europarlamentarul afirmă: „Judecătorul v-a zis aşa (puşcăriaş – n.r.). De ce vă enervaţi pe mine? Vedeţi-vă de Steaua”.

Mai mult decât atât, latifundiarul din Pipera a recunoscut faptul că l-a agresat pe europarlamentar. Patronul FCSB a declarat la România TV că îl cunoştea pe europarlamentar, dar ştia că nu e o persoană extraordinară.

„Îl salut. Nu mi-a răspuns. Nicio problemă. Ne întâlnim la pașapoarte. S-a enervat că de ce trec la protocol. Pentru că mă cunosc oamenii. E adevărat că s-a supărat că pe el l-au pus să scoată pantofii, iar pe mine nu. Am trecut și m-am pus sa fac poză cu doi copii. A zis că sunt pușcăriaș și fac poze cu copiii. A zis că trebuie să stau în pușcărie, că m-a pus Băsescu pe lista. Nu l-am urmărit, dar ne-am întâlnit la masa la protocol. I-am zis „de ce faci oamenii pușcăriași, nu te uiți la tine?”. I-am pus mana pe față și i-am spus ce am spus. După care mi-a spus alt europarlamentar că așa face el, fluieră când ia cuvântul un europarlamentar. Și apoi am fost să o salut pe Corina Crețu și pe Bușoi. A trecut pe lângă noi şi s-a împiedicat cu geanta de piciorul meu. Vezi doamne că i-am dat cu șutul în geantă. Că cheamă miliția. O să vedem cu cine ține miliția. Nu vreau să mă cert cu nimeni, vreu pace. Nu sunt sfânt. Nu regret nimic. Oamenii ăștia se urca în cap. De ce să faci un om puscăriaș? Eu sunt de vină că mă iubesc oamenii?”, a mărturisit Gigi Becali.

Incidentul șocant a fost relatat și de jurnalista Oana Popescu, care a fost martor ocular la cele întâmplate.

”Ciobanul Becali ii da un branci europarlamentarului Cristian Preda la poarta 10 de asteptare a avionului catre Strasbourg: “bai handicapatule, daca nu te punea Basescu pe liste, mureai de foame! Hai cheama politia, da-te dreacu’ de dobitoc!” Cristian Preda intreaba: “tie nu ti-e rusine, nesimtitule?” Colegul sau Cristian Busoi, care statea de vorba cu Becali si Laurentiu Rebega (parlamentarul, cercetat si el penal, care s-a ocupat de organizarea reuniunii de la Sinaia a radicalilor europeni la care a participat si Marine Le Pen ? ) nu are nicio reactie. “Multumesc pentru solidaritate! Stai de mana cu puscariasii”, ii spune Preda. …doar vroiam sa va povestesc ceva fapt divers din avionul de Strasbourg-Bruxelles. Si sa intreb daca are cineva o lamaie”, a scris Oana Popescu pe Facebook.

Gigi Becali, condamnat la trei ani și șase luni de închisoare

Gigi Becali, condamnat la trei ani și șase luni de închisoare

Finanţatorul FCSB a avut de executat o pedeapsă de trei ani şi şase luni, după ce a fost condamnat, în 20 mai 2013, la trei ani de închisoare în dosarul schimbului de terenuri cu Ministerul Apărării şi a primit ulterior un spor de şase luni, după alte două condamnări, în dosarul „Valiza" şi în cel al sechestrării celor care i-au furat maşina.

Cristian Preda s-a născut la data de 26 octombrie 1966, în orașul București. A absolvit, ca șef de promoție, cursurile Facultății de Filosofie din cadrul Universității din București, în anul 1991. În același an a obținut un D.E.A. (diplomă de studii aprofundate) în istoria filosofiei la Universitatea Paris 1 Panthéon-Sorbonne, obținând calificativul „foarte bine". El a continuat să se perfecționeze și după terminarea facultății, urmând după anul 1989 stagii de cercetare masterală, doctorală și postdoctorală finanțate de Guvernul Francez, Programul Erasmus, Agence Universitaire de la Francophonie și New Europe College. În anul 1998, a obținut titlul științific de doctor în științe politice la „Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales" din Paris cu mențiunea "summa cum laude, cu felicitările juriului în unanimitate".

