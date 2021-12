Scandal pe averea lui Petrică Mîțu Stoian! Cine a moştenit-o, de fapt. Sora artistului: „Asta m-a durut cel mai rău”

Petrică Mîțu Stoian a plecat la ceruri. Admiratorii și apropiații cântărețului au suferit enorm. Regretatul artist s-a stins din viață într-un spital din Reșița. Acesta avea doar 61 de ani.

Moartea lui Petrică Mîțu Stoian a fost un eveniment care a îndoliat toată țara. Interpretul de muzică populară se internase într-o clinică privată, acolo unde urma un tratament post COVID. Maria Tărchilă, sora regretatului artist, spune că încă nu a intrat in posesia lucrurilor fratelui său.

Casa părintească se transformă în muzeu

Maria Târchilă planifică să reorganizeze casa părintească și să deschidă în incinta acesteia un muzeul în memoria lui Petrică Mîțu Stoian.

„Am aflat, din vorbă, că e pe firmă casa, am verificat și am văzut că nu e pe firmă. Am aflat și m-am supărat și pentru casa aia, voiam să-i fac acolo muzeu, să-i expun toate lucrurile acolo, asta m-a durut cel mai rău, că m-am gândit că nu mai pot să fac nimic”, a conchis ruda artistului.