Scandalul cu Anda Adam și proprietarul unei case pe care artista voia să o cumpere continuă. Ce a declarat bărbatul: ”Dumneaei mi-a cerut 30.000 de euro”

În urmă cu scurt timp, Anda Adam, în vârstă de 42 de ani, ar fi fost evacuată dintr-un imobil pe care ea susține că l-ar fi cumpărat pentru mama sa, stabilită în străinătate. Proprietarul casei susține că artista nu ar fi avut banii necesari să achite casa. Mai mult, cântăreața i-ar fi cerut o sumă mare de bani acestuia. Ce alte detalii a mai oferit bărbatul?

Anda Adam are o proprietate în Bragadiru, Ilfov și anul trecut ar fi încheiat un antecontract de vânzare-cumpărare cu deținătorul unui alt imobil, aflat la doar 10 metri distanță de casa ei, și promisese că va achita suma rămasă în intervalul octombrie-decembrie al anului 2021. După cum înțelegerea nu ar fi fost respectată, proprietarul a depus o cerere de evaluare.

Anda Adam: ”Toată bună intenția să o cumpăr”

Până să fie evacuată, cântăreața se apucase de renova casa din Bragadiru pentru a-i face un cadou mamei sale, care urma să se mute în ea anul viitor. După ce s-a aflat că a fost dată afară din imobil, Anda Adam și-a spus cuvântul cu privire la această situație și susține faptul că nu a vrut să înșele proprietarul, dovadă fiind banii investiți în casă.

”Toată bună intenția să o cumpăr, în niciun caz, nici nu voiam să păcălesc pe nimeni, nici nu voiam să trag vreo țeapă, pentru că nu aveam de ce. Doar nu băgam bani în ea degeaba, și cu scopul acesta am cumpărat-o, ca să o iau pentru mama mea și să fie lângă casa mea, la 10 metri”, a adăugat Anda Adam.

Ce are de spus proprietarul casei pe care Anda Adam a vrut să o cumpere

Acum, haideți să vedem ce a avut de spus și proprietarul locuinței despre acest caz. Acesta se plânge că Anda a făcut modificări în casă fără să îi ceară acordul. Cântăreața i-a cerut cei 30.000 de euro pe care i-a băgat într-o locuință care, de drept, nu era a ei încă.

”Dumneaei mi-a cerut 30.000 de euro pentru investiția făcută. Prima discuție cu doamna Anda Adam a avut loc în luna martie a anului trecut. Am informat-o că noi trebuie să facem succesiunea pentru socrul meu și va dura ceva procedura”, a declarat proprietarul casei din care a fost evacuată Anda Adam, sub protecția anonimatului, pentru Prima TV.

Anda Adam are o casă lăsată în paragină

Artista i-a oferit cei 5.000 de euro avans, însă procedura de succesiune a întârziat puțin până în luna septembrie. Mai mult, bărbatul susține că imobilul deținut de Anda Adam, cel care se află la 10 metri distanță, este lăsat în paragină.

”Când actele au fost gata, am contactat-o pe doamna Anda Adam. Mi-a spus că nu are banii și că urmează să facă credit pentru a achita imobilul. La un moment dat, am fost sunat de la bancă. Mi s-a spus că nu i se aprobă creditul. S-a constatat că a vrut să facă credit la o altă bancă pentru același bun. Mai are o casă lângă noi care este lăsată în paragină. Dar, tot așa, nu este treaba mea”, a mai spus bărbatul.

