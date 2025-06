Scena șocantă care nu s-a văzut la locul crimei! Ce au făcut doi trecători, după ce s-au intersectat cu Robert Lupu

Un nou caz cutremurător zguduie România. O tânără mamă de doar 23 de ani, Teodora Marcu, însărcinată cu al doilea copil, a fost ucisă cu sânge rece în complexul rezidențial Cosmopolis, în plină zi, sub ochii îngroziți ai trecătorilor și ai propriului copil. Iată ce dezvăluiri noi au fost făcute la Dan Diaconescu Direct!

Autorul acestei crime atroce este Robert Lupu, fostul iubit al victimei, care, potrivit surselor apropiate anchetei, plănuia de mai mult timp această răzbunare. Din nefericire, deși Teodora ceruse ajutorul autorităților în repetate rânduri, semnalând amenințări și posesia ilegală de arme, nimeni nu a luat măsuri concrete pentru a preveni tragedia.

Robert Lupu, un bărbat cu un trecut infracțional în Italia, inclusiv condamnări pentru jafuri și posesie de arme, revenise în țară și reluase o obsesie bolnavă pentru Teodora, fosta lui parteneră. Aceasta își refăcuse viața alături de soțul ei, Alex, un magician profesionist, și fetița lor de câțiva ani. Familia se pregătea cu bucurie să primească al doilea copil. În ciuda unui ordin de protecție obținut de victimă, Lupu a reușit să o urmărească, să o intimideze și, în cele din urmă, să o ucidă.

Crima a avut loc într-o seară obișnuită, în jurul orei 19:00, într-o zonă intens circulată din complex. Teodora se afla însoțită de o verișoară, un alt adult și doi copii. Atacatorul a venit pe jos, s-a apropiat de grup și a tras patru focuri de armă asupra victimei. Totul s-a petrecut în câteva secunde. În ciuda prezenței martorilor, reacția celor din jur a fost aproape ireală: unii trecători au continuat să meargă pe trotuar, fără să se oprească sau să încerce să intervină, semn că frica sau indiferența pot înlocui instinctul de solidaritate chiar și în fața unei astfel de grozăvii.

Dan Diaconescu: Apropo de Cosmopolis, stai să lămurim și asta, că trecem de la una la alta. Deci spune-mi tu părerea ta. Deci avem, nu știu dacă te-ai uitat la emisiunea mea de astăzi, dar am reușit să aflu despre un fel de jurnal intim al criminalului, o carte, de fapt, pe care el o publicase, în câteva exemplare doar, și care mai circula pe Facebook. Mă, din cartea asta afli că era o poveste de dragoste într-un cinci, ca să zic așa, un pentagon amoros. Doi magicieni, fiindcă între timp magicianul profesionist soțul fetei asasinate, avea o concurență în vechiul iubit al fetei, care s-a făcut și el magician și făcea și ăsta spectacole, mă rog, vezi, doamne, cu sări mai pline decât magicianul actual văduv. Deci o luptă de-asta între doi magicieni pe o femeie care se termină cu o asemenea crimă îngrozitoare.

Sorin Constantinescu: Incompetența autorităților, Dan, adică din moment ce femeia s-a dus la miliție și a spus domnule, eu am fost, am trăit cu omul ăla și am fost la el acasă și m-am culcat cu el și am văzut că are pistoale, are arme și ei nu s-au dus măcar să vadă dacă e adevărat sau nu și au spus că au amenințat-o cu moartea, adică nu e ok, ți-am zis. Sau bă, ce înseamnă ordin de restricție? Deci eu trebuie să văd că ăla nu se mai apropie mai mult de 100 de metri sau de ceva, le pun două brățări, 10 euro o brățară de aia și sistemul ăla, care oricum ăla e, că ai văzut că la stegarul DAC s-au dus peste el în baie să ia brățară. Bun, dacă asta este pericol de moarte și ăla are dosar penal și a fost condamnat și urmărit în Italia pentru infracțiuni, jafuri, furturi, posese de arme ilegale sau ceva, tu lași pe ăla să… adică doar autoritățile sunt de vină, nu altcineva.

Sorin Constantinescu: Pentru că sunt incompetente și corupte. Deci trebuia să îi pui la fiecare câte o brățară d-aia și când s-au apropiat să sune la miliție. Și vine miliția în trei minute și îl ia pe ăla și îl bagă în dubă și îl duce la pușcărie.

Dan Diaconescu: Ea săraca cea decedată ieri spunea că a fost anunțată de o nașă de-a sa. Vezi că e banditul. A venit în complex. I-a zis sună la poliție și a zis nu mai sun bă că nu fac ăștia nimic. Încercase. Totul s-a întins pe aproape 5 ani, toată tragedia asta, adică o crimă cu multă anunțată, cu mult timp înainte.

Sorin Constantinescu: Am văzut că ai analizat ieri, studiul a avut mai mulți invitații, aici ai analizat ce s-a întâmplat acolo în Cosmopolis. Cât timp a durat de când au împușcat-o și până poliția a securizat zona?

Dan Diaconescu: Păi n-a securizat deloc zona poliția, deci fii atent că am refăcut tot filmul, deci vine ăsta la 19 și 9 minute, trage în ea patru gloanțe, apoi o verișoară de-a ei, nașa sa, sună la poliție, vine un trecător care îi dă primul ajutor și sună și el la 112, pe la 19 și 10, se sună la 112, vine poliția pe la 19 și 15, foarte repede oricum, fiindcă era foarte aproape acolo în cartier, dar e șocant că bodyguards-ii companiei care asigurau, cum povestești tu și presupun că toți plăteau acolo ceva, au apărut aproape odată cu poliția. Adică noi ne așteptam ca bodyguards-ii ăștia într-un complex de acest tip, nu știu, să fie acolo, aproape să-l prindă pe bandit. Adică banditul a avut timp să plece de acolo. E o scenă foarte interesantă, poate o vedem în seara asta, pe care chiar vreau să te rog să o comentez.

Bă, doi trecători, el și ea, trec pe lângă… pe lângă grupul ăsta, știi, vine criminalul și criminalul se intersectează cu fosta lui iubită. Deci grupul nostru era și a format din două doamne și doi copii. Doi copii și un copil în burtă, da? Deci în cinci persoane. Dar pe lângă ei, pe trotuar, la un metru și jumătate, mă, trece o pereche, un el și o ea, cu spatele, într-adevăr, către noi, cum privim, și ăsta trage cele patru focuri de armă. Noi nu avem sunet la înregistrarea asta, O fi avut pistol cu amortizor, dar nu credeam.Da. Să zicem că era cu amortizor, neamortizor. Bă, dar aia cade, țipă copiii, presupunem, și cuplul ăsta de români, ce ori fi fost ei, mă, merge nonșalant pe trotuar, adică nici măcar nu se întorc, știi? Adică cred că ajungi și națiunea română într-o stare din asta în care se împușcă unii lângă tine și mergi mai departe.