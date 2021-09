Scenariu de film! O ieșeancă îi cere „rivalei” în dragoste daune morale de 5.000 de euro

Scenariu de film! O ieșeancă a dat-o în judecată pe actuala soție a fostului ei iubit. Reclamanta le-a cerut magistraților să o oblige pe „rivala” în dragoste la plata unor daune morale.

Întreg scandalul a izbucnit după ce una dintre protagoniste ar fi făcut mai multe postări pe Facebook. O ieșeancă i-a cerut „rivalei” în dragoste daune morale de 5.000 de euro. Totuși, Judecătoria Iași a respins recent acțiunea formulată de C.F.R. în contradictoriu cu A. M. T.

„Instanța respinge cererea formulată de reclamanta C.F.R. în contradictoriu cu pârâta A. M. T. Obligă reclamanta să îi plătească pârâtei suma de 1.000 de lei, cu titlu de cheltuieli de judecată”, au precizat judecătorii ieșeni.

De remarcat este faptul că decizia nu e definitivă, aceasta putând fi contestată. Procesul dintre C.F.R. și A. M. T a început pe data de 7 februarie 2020. Reclamanta a cerut obligarea pârâtei la plata sumei de 5.000 de euro, pentru atingerea adusă dreptului la onoare, demnitate, reputație, imagine și viață privată și la postarea pe pagina proprie de Facebook a unui anunț prin care să-și prezinte scuzele publice adresate reclamantei.

”Mi-a fost încălcat dreptul la onoare și la demnitate”

”Eu am avut o relație de concubinaj cu actualul soț al pârâtei, pârâtă care folosește pagina de Facebook sub pseudonimul «A.I.F.». Nu am păstrat legătura cu fostul concubin, dar soția acestuia, pârâta din acest dosar, duce o campanie de denigrare la adresa mea pe rețeaua Facebook, astfel cum rezultă din înscrisurile atașate la dosar.

Astfel, ea mă prezintă ca fiind o femeie de moravuri ușoare, situație care nu poate fi mai departe de adevăr, deoarece eu sunt în prezent angajată cu carte de muncă în Italia, îmi asigur singură cele necesare existenței și nici nu am vreo legătură cu persoana pârâtei. Cu toate acestea, pârâta și alte persoane din anturajul acesteia continuă denigrarea mea pe Facebook”, a precizat ieșeanca în fața instanței.

„Mi-a fost încălcat dreptul la onoare și la demnitate”, a menționat reclamanta în cererea adresată instanței de judecată.

”Mărul discordiei”

Avocata care o reprezintă pe reclamantă a menționat că postările de pe rețeaua de socializare au fost făcute de pe două adrese. „În urmă cu ceva timp, între clienta mea și pârâtă ar fi apărut unele divergențe. În urma acestor divergențe, pârâta a dus o adevărată campanie de denigrare a clientei mele, susținând că face tot felul de lucruri ce nu pot fi reproduse. Trăim într-o societate civilizată, iar postările făcute pe Facebook sunt considerate a fi în spațiul public. De altfel, avem și jurisprudență în acest sens. Din informațiile pe care le dețin, doamna respectivă a făcut acele postări atât pe adresa proprie de Facebook, cât și de pe o altă adresă”, a afirmat avocata A.R.A.

