Scenariu îngrozitor! Unele victime de la Colectiv puteau fi salvate. Mama lui Alex Pascu a murit cu o greutate enormă pe suflet: „Avionul nu a avut ventilație”

S-au împlinit opt ani de la tragedia de la Colectiv, în urma căreia 65 de oameni au sfârșit încercând să-și salveze viețile. Pe 30 octombrie, în fața clădirii unde a avut loc nenorocirea, s-au adunat rude și apropiați ai victimelor, să depună un omagiu. Portretele tinerilor care au pierit în urma incendiului devastator au fost așezate în fața fostei fabrici Pionierul. Toți cei care au trecut prin zonă, s-au rugat pentru ca sufletele lor să-și găsească liniștea pe lumea cealaltă. Mulți sunt cei care se întreabă dacă ar mai fi existat șanse ca unii tineri să scape din flăcările uriașe cu viață ori să se vindece cu brio de rănile grave. Mama unei victime s-a stins din viață cu o mare durere în suflet! Aceasta a crezut mereu că fiul său putea fi salvat.

Ana Pascu, președinta de onoare a Federației Române de Scrimă și dublu medaliată olimpic la scrimă, a murit cu o mare durere în suflet. Fiul ei, Alex Pascu, a pierit în urma incendiului de la Colectiv. Acesta era basistul trupei Goodbye to Gravity și s-a luptat să trăiască până-n ultima clipă. Autoritățile i-au dat teribila veste că Alex a pierit pe aeroport, în Franța, unde fusese transferat pentru ca medicii de acolo să-i salveze viața.

„Eu, de exemplu, nu știu ce s-a întâmplat în avion. Au plecat cu un avion care nu avea nimic. Când am hotărât să-l trimit în Franța, nu mi-au dat voie să trimit un medic, care era pregătit cu tot ce avea nevoie. Eram disperată, sărea haina de pe mine. Când am văzut că Alex avea temperatură 41 mi-am dat seama că e septicemie și le-am zis să facă tot posibilul să plece. Arafat a spus că nu merge nimeni cu avionul, a însoțit o fată, nu știu ce era ea acolo. Nu am reușit să știu ce s-a întâmplat în avion”, spunea aceasta, într-un interviu, înainte să se stingă din viață.

Ana Pascu și soțul ei s-au stins de dorul fiului, mort în urma tragediei de la Colectiv

N-a mai apucat să trăiască și a murit înainte să-și ia rămas bun de la părinții lui. Ana Pascu a crezut mereu că avionul nu a avut condițiile necesare, în special ventilație, pe parcursul zborului spre Franța. Fosta mare sportivă a României și soțul ei au suferit zi de zi, încercând să afle adevărul despre moartea băiatului lor.

Într-un final, au încetat să mai spere că cineva o să plătească pentru întreaga tragedie. Soțul ei, doctorul Alexandru Pascu, a murit în luna martie a anului trecut. La puțină vreme după decesul soțului, s-a stins și Ana Pascu. Aceasta suferise un AVC în preajma Crăciunului, în 2021, care a răpus-o în cele din urmă.

„Nu a avut ventilație, asta s-a întâmplat, nu a avut tot ce trebuie. M-am gândit ce putea să fie, am discutat cu toți colegii. Asta e o întrebare pe care o port în suflet, am adresat-o și nu-mi răspunde nimeni. Au spus că a murit pe aeroport, în Franța, când era deja trimis un elicopter să-l ducă la spital.

În zilele acelea cred că am vorbit câte 10 ore la telefon. Strigătul nostru, al părinților, nu aste auzit, sunt multe întrebări fără răspuns și, din acest motiv, am decis să nu prea vorbesc pe acest subiect, îmi ajung lacrimile. Sunt părinți care s-au dus după copiii lor și, știți cum se spune, nici eu nu mă simt prea bine. Bărbatul meu asta îmi spune, că sunt o luptătoare, însă am obosit cu atâta luptă”, spunea Ana Pascu, pentru Playsport.

